EGM ve Jandarma'dan Canan Kaftancıoğlu'nun iftiralarına sert tepki: Suç duyurusunda bulunulacak

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, mükerrer oy kullanmak isteyenlere karşı sandık görevlilerine yönelik tutanak tutma çağrısında bulundu ve 'Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin' dedi.Cumhurbaşkanlığı seçimlerine saatler kala Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı provakatif paylaşım ile Emniyet ve Jandarma personeli hedef aldı.Kaftancıoğlu, 'Tüm sandık başkanları, görevlileri ve müşahitler: Kolluk kuvvetleri 142 belgesinin orijinali(ıslak imzalı) ile oy kullanabilirler ve belgeyi sandık başkanına teslim etmek zorundadırlar! Belgeyi çok dikkatle inceleyin. Fotokopi ya da başka bir belgeyle sandığınızda oy kullanmak isteyen olursa asla izin vermeyin. Yakaladığınız olduğunda tutanak tutun. Okul avukatınızla görüşüp hızlıca kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı ihmal etmeyin. Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin. Utanması olmayan ahlaksız yapar bunu zira' dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Kaftancıoğlu'nun açıklamasına sert yanıt verdi. Bakan Soylu; 'Türk Polisine hakaret etmek için fırsat kollayan Kaftancıoğlu denilen militan, yıllardır seçim günleri oy kullanan ve seçimin güvenliğini sağlayan Polisimizin yüzüne tükürülmesini söylüyor. Ortakları PKK, FETÖ, DHKP-C, MLKP olunca…' ifadelerini kullandı.Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, Canan Kaftancıoğlu'nun Türkiye'nin dört bir yanında seçim güvenliğini saplayan polis ve jandarmaya hakaret ederek 'tükürün' şeklindeki provokatif paylaşımına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada 'Kaftancıoğlu'nun ifadeleri, algı operasyonu oluşturmaya yönelik düpedüz bir yalandır' paylaşımda bulundu.Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan tarafından, Kaftancıoğlu'nun skandal sözleriyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:'Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabında yer alan kahraman polisimize ve kahraman jandarmamıza ağır hakaret içeren ve tümüyle uydurma olan iftira hakkında açıklama yapma gereği duyulmuştur.Türk polisine ve Türk jandarmasına hakaret etmek için fırsat kollayan Kaftancıoğlu, asla gerçek olmayan ve kendisi tarafından uydurulan bir isnat ve iftira üzerinden seçimin güvenliğini sağlayan kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamızı hedef aldı ve yüzüne tükürülmesi gerektiği alçaklığında bulundu.'