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Zafer Partisi Alaşehir Yönetimi istifa etti

Zafer Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği sonrası Manisa’nın Alaşehir ilçe yönetiminde tepkiler istifa getirdi.

Ekleme: 26.05.2023 - 11:30 Güncelleme: 26.05.2023 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Zafer Partisi Alaşehir Yönetimi istifa etti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Zafer Partisi Alaşehir İlçe Başkanı Süleyman Şah ile birlikte 30 partili "Cumhurbaşkanı adayımız olan Sinan Oğan'ın tarafında yer almayı şeref sayarız" diyerek istifa etti. Manisa'da Zafer Partisi Alaşehir İlçe Başkanı Süleyman Şah ve yönetimi kurulu üyeleri, Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğine tepki göstererek görevlerinden istifa etti. İstifa kararını yayınladıkları yazılı açıklama ile duyuran Süleyman Şah, ikinci tura kalan seçimler sonucunda ATA İttifakı'nın dağıldığını savundu.

Şah açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nı, Zafer Partisi ise Millet İttifakı'nı destekleme kararı almıştır. Kuruluşumuzdan başlayıp imza sürecimiz ve seçim süreci boyunca çok emekler verilip sıkıntılar çekilerek, tamamen kendi imkanlarımızla çalışmalar yapıp ilçemizde ses getirmeye çalıştık. Şu ana kadar bize destek olanlara teşekkür ediyorum. Ülkemizde yapılacak 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Alaşehir yönetimimiz ve üyelerimiz imza verenlerimiz, parti tabanımız ile yaptığımız istişareler sonucunda aldığımız karar şudur ki; PKK'nın ülkemizde bir iç savaş zemini hazırladığı, terör savunucularının da destekleyerek planlar yapıldığı düşüncemizi ön görerek, biz Alaşehir'deki Atatürk çizgisindeki milliyetçiler olarak her türlü terör destekli bir ittifak içerisinde olmaktansa Cumhurbaşkanı adayımız olan Sinan Oğan'ın tarafında yer almayı şeref sayarız. Millet İttifakı tarafında olmayıp yönetim olarak istifamızı sunar, seçimlerimizin demokratik ve güvenli bir ortamda yapılmasını temenni ederiz. Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararımızı kamuoyuna bildiririz."

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