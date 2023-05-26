Kilis’te DEAŞ'lı kadın teröristler yakalandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce meydana gelen terör olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; DEAŞ silahlı terör örgütünün amaç ve fikirleri doğrultusunda hareket eden örgüt mensupları ile irtibatlı/iltisaklı olduğu ve ilimizde ikamet ettiği tespit edilen örgüt üyesi kadın olan B.E M, S.S isimli şahıs ve Z. E. isimli şahıs yakalandı.Sevk edildikleri adli makamlarca B.E M, S.S isimli kadınlar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Z.E. isimli şahıs ise tutuklanarak Kilis L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.