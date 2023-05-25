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Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı: Tek bir riskli bina bırakmayacağız

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, vatandaşların evlerinde huzurla yaşamaları gerektiğini belirterek "Hiçbir annemiz, babamız evladı, yakınları için üzülsün istemiyoruz. Bu anlayışla da milletimizle el ele vereceğiz ve hep birlikte İstanbul'da tek bir riskli bina kalmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz." dedi.

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı: Tek bir riskli bina bırakmayacağız
Ekleme: 25.05.2023 - 00:13 Güncelleme: 25.05.2023 - 00:26 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı: Tek bir riskli bina bırakmayacağız
Ataşehir Küçükbakkalköy'deki Prestij Caddesi'nde esnafla selamlaşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından AK Parti seçim noktasında vatandaşlara hitap eden Kurum, Ataşehirli gençlerin, kadınların geleceğe güvenle bakması için mücadele ettiklerini, aynı anlayışla hizmetleri yapmayı sürdürdüklerini söyledi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ ÜLKENİN BÜYÜMESİ İÇİN 21 YILDIR MÜCADELE EDİYOR'

Kurum, milletin 14 Mayıs'taki seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sandıkta güçlü bir destek verdiğini, Erdoğan'ın en yakın rakibine 2,5 milyon oy fark attığını kaydederek, sandığa iradesini yansıtan herkese teşekkürlerini iletti.

Bakan Kurum, 'Şimdi 28 Mayıs'ta hep birlikte yeniden sandığa gideceğiz. Bir tarafta bu ülkenin büyümesi, gelişmesi için 21 yıldır mücadele eden Cumhurbaşkanı'mız var. Her alanda ülkemize hizmetleri kazandıran, gecesini gündüzüne katan, havalimanlarıyla, üniversiteleriyle, köprüleriyle, şehir hastaneleriyle, sosyal konutlarıyla birlikte bu ülkeye çağ atlatan AK Partimiz, Cumhur İttifakımız var. Diğer tarafa baktığınızda bu ülkenin geleceğine dair tek bir projesi olmayan Kılıçdaroğlu var.' diye konuştu.

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı: Tek bir riskli bina bırakmayacağız

'İSTANBUL'DA TEK BİR RİSKLİ BİNA KALMAYANA KADAR BU MÜCADELEMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ'

'Yarısı Bizden Kampanyası' ile İstanbul'daki riskli binaları hep birlikte dönüştüreceklerini vurgulayan Kurum, 'İstiyoruz ki gençlerimiz geleceğe umutla baksın. Kadınlarımız, annelerimiz umutla baksın. Hiçbir gencimiz yastığa başını koyduğunda huzursuz uyumasın. Hiçbir annemiz, babamız evladı, yakınları için üzülsün istemiyoruz. Bu anlayışla da milletimizle el ele vereceğiz ve hep birlikte İstanbul'da tek bir riskli bina kalmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz.' dedi.

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı: Tek bir riskli bina bırakmayacağız

'YÜZ YILDA YAPILACAK İŞLERİ 21 YILDA YAPTIK'

Kurum, İstanbul'da konut ve kira fiyatlarının düşürülmesine ilişkin adımları da kararlı bir şekilde atmaya devam edeceklerini kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 4 yıldır ilçedeki imar ve tapuya ilişkin sorunlarla ilgilenmediğini söyleyen Kurum, 'Biz bu sorunları çözmeye yönelik bir irade ortaya koyduğumuzda da vatandaşımızın aklını karıştırmak, onları yanlış yönlendirmek için 'Sizin evlerinizi, tapularınızı, arsalarınızı alacaklar.' diye yalan yanlış ifadelerde bulunuyorlar. Biz onlara Ataşehir'den sesleniyoruz. 21 yıldır milletiyle yol yürüyenler, milletin masasında oturanlar bizleriz. 21 yıldır bu ülkede yüz yılda yapılacak işleri milletiyle omuz omuza yapanlar bizleriz.' şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, seçmenlerden 28 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'a oy vermelerini istedi.
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