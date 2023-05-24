Özdağ'ın sığınmacı yalanına Kurtulmuş'tan yalanlama: Gönüllü geri dönüş çalışmaları sürüyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ümit Özdağ'ın "Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" açıklamalarını yalanladı. Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmaları sürdürdüğünü belirterek, Ümit Özdağ'ın sözlerinin gerçek dışı olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamasının tamamı şu şekilde:Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği 'Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu' şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır. Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir.