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Beyaz Gazete
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Oyuncu Metin Akpınar’dan dikkat çeken yorum: Baba metaforu en net Erdoğan’da var

14 Mayıs’ta yapılan ve 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin bir yorum da ünlü oyuncu Metin Akpınar’dan geldi. Katıldığı bir youtube kanalında konuşan Akpınar seçmenin tavrını yorumladı. “Baba metaforu en net Erdoğan’da var” dedi.

Oyuncu Metin Akpınar’dan dikkat çeken yorum: Baba metaforu en net Erdoğan’da var
Ekleme: 24.05.2023 - 21:08 Güncelleme: 24.05.2023 - 21:30 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Metin Akpınar’dan dikkat çeken yorum: Baba metaforu en net Erdoğan’da var
Seçimlerle ilgili konuşan ünlü oyuncu Metin Akpınar dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hem seçimleri yorumlayan, hem liderlerin vaatlerine değinen Akpınar, seçmenin tavrını da değerlendirdi.

“Baba metaforu en net Erdoğan'da var”

Metin Akpınar, seçmenin ideolojisini etkileyecek bir çalışma yapılamadığına vurgu yaptı. “Bunun neticesinde de gene lidere dönerek, lidere sığınarak alışık olduğu baba metaforu ile babanın etrafında gitmek, babadan bir şey beklemek gibi bir yola girdi. Bunu da en net Recep Tayyip Erdoğan'da görüyoruz” dedi.

Oyuncu Metin Akpınar’dan dikkat çeken yorum: Baba metaforu en net Erdoğan’da var

“Deprem bölgesinde iktidara oy vermeleri gayet normal”

Deprem bölgesinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen desteği de değerlendiren Akpınar, “Bu şehirleri tekrar ayağa kaldırabilecek kişinin Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin yapabileceği inancı oluştu. Millet ittifakı depremzedelere sadece vaat veriyordu. İktidar orada çalışmalara çoktan başlamıştı. Oylarını iktidara vermeleri gayet normal” ifadelerini kullandı.

“Bükemediğin eli öpeceksin”

Seçimlerin kaybedilme ihtimali üzerine de konuşan ünlü oyuncu şöyle devam etti: Eğer seçmen oyu kullanıp seçimini yapmışsa bükemediğin bileği öpeceksin başka çare yok.
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Oyuncu Metin Akpınar’dan dikkat çeken yorum: Baba metaforu en net Erdoğan’da var
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