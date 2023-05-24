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Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Ekleme: 24.05.2023 - 13:58 Güncelleme: 24.05.2023 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdürdü.
HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, 'Halk düşmanı parti', 'Evlatlarımızı vereceksiniz', 'Ha HDP ha PKK', 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir', 'Halkı dolandıran parti', 'Anneler direniyor', 'Artık yeter yakamızdan düşün' ve 'Yeter artık evlatlarımızı bırakın' yazılı pankartlar açtı.
Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, 8 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi. Oğlum teslim ol çağrısında bulunan Koçhan, şöyle konuştu: 'Yolunuz yol değil. Onların hayrı sizlere yoktur. Biz evlat hasreti ile yanıyoruz. Kimsemiz yok, gel teslim ol. Biz HDP'den ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Biz onlardan mal, mülk ve para istemiyoruz, evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı versinler. Yok bilmem Cumhurbaşkanı mı olurlar, yada milletvekili mi olurlar bilmem. Bizim onlarla ilgimiz yok. Tek isteğimiz bizim ciğerlerimizi geri versinler. Bir tek ihtiyar babası var, gelsin teslim olsun. Yolunuz yol değil, onlar sizleri kandırıyorlar. Tek bir çocuk dağda kalıncaya kadar ben burada eylemime devam edeceğim. Evladım gelinceye kadar buradan gitmeyeceğim.'

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise çocuğunu HDP'nin götürdüğünü belirterek, 'Çocuğumu kandırıp götürdüler. Kim çocukları kandırıp götürüyorsa Allah onların işini rast getirmesin. Onların çocuğu tek bir gece eve gelmediği zaman ne yapıyorlar. Kılıçdaroğlu, oğlunun askerlik yaptığını söyleyerek laf atıyor. Sen benim oğlumu götürüp Amerika'ya teslim ettin. Ben oğlumu istiyorum. Nerde olursa olsun sesimi duyarsa çıksın gelsin. Seni götürdükleri yerin yemeğini yiyorsan sana hakkımı helal etmem.'

Baba Alaattin Koçhan ise 2016 yılının sonunda oğlunu Bursa'dan götürdüklerini ifade etti. 'Ersin oğlum senin oralarda ne işin var. Dön gel, annen babana bu acıları yaşatmaya hakkın yok.' diyen Koçhan, şunları kaydetti: 'Buradaki eylemimize her defasında gelip üzülerek geri gidiyoruz. 7 yıldır senden hiçbir haber almadık. Neredeysen çık gel. Seni PKK'dan HDP'den istiyorum. Çünkü onlar seni Bursa'da alıp gitti. Sen kendi iradenle Diyarbakır'a gitmedin. Diyarbakır'da gidip onlara üye oldun, çıktın gittin. Ama arkandakileri yakıp döktün. Yapma yavrum, taşın dibinde ve mağarada yatmakla ne devlet kurulur ne de bir yerlere varılır. Dön geri gel, devletine teslim ol.'

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
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