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HDP'den Kılıçdaroğlu'na 'Ümit Özdağ' ayarı: Kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile imzaladığı ve 'kayyum' uygulamasını sürdüreceğini belirttiği protokole ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. "Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir." vurgusu yapılan HDP açıklamasında, "Nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın paylaşacağız." denildi.

HDP'den Kılıçdaroğlu'na 'Ümit Özdağ' ayarı: Kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir
Ekleme: 24.05.2023 - 19:21 Güncelleme: 24.05.2023 - 19:45 / Editör: Ozge Selin
HDP'den Kılıçdaroğlu'na 'Ümit Özdağ' ayarı: Kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Cumhur İttifakı ile Recep Tayyip Erdoğan ezici farkla üstün çıktı. Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalan seçimler öncesinde söylem değişikliğine gitti. İlk tur öncesinde terör örgütlerine 'özgürlük' ve 'kayyumları kaldırma' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, ikinci tur öncesinde 'milliyetçi' kılığa büründü.

Sinan Oğan'ın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermesi sonrası harekete geçen CHP lideri, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile anlaşarak, kayyumların kaldırılmaması ve terörle mücadele sözü verdi.

HDP'den Kılıçdaroğlu'na 'Ümit Özdağ' ayarı: Kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir

 Bu açıklamalar Kılıçdaroğlu'nun ortağı olan HDP'yi bir hayli rahatsız etti. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile imzaladığı protokole ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

'Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir.' vurgusu yapılan HDP açıklamasında, 'Nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın paylaşacağız.' denildi.

HDP'den Kılıçdaroğlu'na 'Ümit Özdağ' ayarı: Kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir

HDP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'Demokrasi ve özgürlüğü savunan politik ilkelerimize daha sıkı ve kararlı sarılıyoruz...

HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları bugün olağanüstü toplanarak son gelişmeleri değerlendirmiştir. Buna göre;

1- Ülkemizde yaşanan sorunların temelinde demokrasi ve hukuk açısından evrensel ilkelere uymayan uygulamalar bulunduğunu uzun zamandan bu yana ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz. Özellikle seçim hukuku ve halk iradesini, yerel demokrasiyi yerle bir eden kayyım politikaları bu uygulamaların başında gelmektedir. Halkın iradesini gasp eden kayyım atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir.

2- Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyım uygulamaları sadece Diyarbakır'ın değil İstanbul'un ve bir bütün olarak hepimizin torunudur.

3- Demokrasi ve hukukun evrensel ilkelerine sahip çıkmak ve bu konuda ilkesiz duruşlara taviz vermemek hepimizin görevidir. Bunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizler demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesinin kararlı öznesi olmayı sürdüreceğiz.

4- Ülke için bir referanduma dönüşmüş 28 Mayıs seçimleri ve sonrası için oynanan oyunların ve kurulan tuzakların farkındayız. Bugün başlattığımız değerlendirmelerimize partilerimizin bileşenleri ve kurulları ile devam ediyoruz. Değerlendirmelerimiz sonucu nihai kararımız', seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın (25 Mayıs 2023) halklarımızla paylaşacağız.'
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