Dünya Sinan Oğan'ın kararını böyle gördü: Erdoğan'ın tek sözü onu ikna etti! Terörle mücadeleye vurgu...

Türkiye'de seçimler 2. tura kalmışken hem Türkiye'nin hem de dünyanın gözü yaklaşmakta olan 28 Mayıs'a çevrilmiş durumda. Dünya medyasında hemen hemen her gün, Türkiye'deki seçimler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili haberlere yer veriliyor.Dün ise tüm gözler Sinan Oğan'da idi. Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.Oğan'ın bu kararını Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip eden dünya basını da yakın markaja aldı. Pek çok uluslararası haber ajansı Oğan'ın 2. turda Erdoğan'ı desteklediğini ifade etti.CNN, 'Türkiye'nin 3. cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ı destekliyor' başlıklı haberinde Oğan'ın seçmenlerine Erdoğan'ı destekleme çağrısında bulunduğunu ifade etti.Gazete, Oğan'ın bu kararında özellikle terörle verilen mücadelenin etkili olduğunu yazdı.TVP World de 'Türkiye'nin 3. sıradaki adayı Erdoğan'ı destekledi, muhalefete meydan okudu' başlıklı haberinde dikkat çeken bir noktaya parmak bastı.Medya kuruluşu, Oğan'ın 'Kılıçdaroğlu gelecek konusunda bizi ikna etmedi. Erdoğan'ı destek kararını terörle kesintisiz mücadele sözü nedeniyle alıyorum' dediğinden bahsetti.Al Jazeera da Türkiye'deki seçimlerden bahseden gazeteler arasındaydı. Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklediğini ifade eden gazete, Oğan'ın 'Kararımızın ülkemiz ve milletimiz için doğru olduğunu düşünüyorum' dediğine dikkat çekti.ABD gazetesi The New York Times da Oğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Erdoğan'ı desteklediğini ifade etti.Oğan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde 5,2 oyla seçimlerin ikinci turu üzerinde etkili bir noktaya ulaştıklarını söyledi.Seçimlere oldukça zor şartlarda girmelerine, eşit ve adil olmayan şartlarda yarışmalarına rağmen birçok hedefe ulaştıklarını dile getiren Oğan, şunları ifade etti:'Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde, Türk milliyetçiliğini ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik. HDP üzerinden oluşturulan 'kilit parti' söylemlerini yıkarak, Türk milliyetçilerini kilit konuma yükselttik. İki ittifak arasına serpiştirilmiş, ikinci plana itilmiş ve adeta yedek olarak görülen Türk milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin ana merkezine yerleştirdik. Türkiye'de güçlü bir milliyetçi seçmen kitlesinin görülmesine katkı sağladık. Bu söylem, milliyetçi kitlenin genişlemesini sağladı. Seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlamakla beraber, ikinci turun ana gündemini de belirleme yetisine sahip oldu. İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık.Bizi dikkate almak istemeyen, saymaya gerek görmeyen siyasetin bu başlattığımız hareketi saydığını gördük. Sığınmacılar konusunda yeterince farkındalık oluşturduk, bu konuda her iki ittifakın da bir geri dönüş takvimi oluşturulmasına katkıda bulunduk. PKK, FETÖ ve benzeri gibi her türlü terör örgütleriyle mücadele konusunda takındığımız ilkeli ve kararlı tavrın, siyasetin ana akımında yer bulmasını sağladık, Türk siyasetini esir almalarına engel olduk. Anayasa'nın değiştirilmez ilkeleri ve Türklük gibi konularda farkındalık oluşturduk. Yürüttüğümüz ilkeli ve kaliteli siyaset tarzı, toplumumuzun büyük takdir ve desteğini görerek, siyaset yapma tarzımızda farkındalık oluşturdu.'Oğan, 14 Mayıs seçimlerinde, Türk seçmenin hem Cumhur hem de Millet ittifaklarını, Türk milletinin hassasiyetlerine gerekli dikkati ve yaklaşımı göstermediği için ciddi biçimde uyardığını kaydetti.Ata İttifakı'nın, Türk milletinin bu hassasiyetlerinin korunması ve kollanması sürecinin yürütülmesinde kendi tabanı ve bileşenleriyle istişare ve müzakere sürecini işlettiğini belirten Oğan, 'Seçmen bize de yürütme erki üzerinden Türk milletinin bu hassasiyetlerini savunma görevi vermiştir.' diye konuştu.Gerek kendisinin, gerekse ittifakın genel başkanlarının, ikinci tur oylamada yer alacak Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü anımsatan Oğan, şunları kaydetti:'Her iki adayla görüşmede bizim kamuoyunca bilinen önceliklerimizi müzakere ettik. Sonra da konuyu tekrar ATA İttifakı birleşenleri ile müzakere ettik. Burada altını özellikle çizmek istiyorum, herhangi bir pazarlık, angajman, taahhüt belirtmeksizin, herhangi bir talepte bulunmaksızın, ilkelerimizi, savunduğumuz değerleri, kırmızı çizgilerimizi ifade ettik. Her iki aday ile de bütün konuşma ve görüşmelerimiz devlet adamına yakışır şekilde, karşılıklı nezaket ve saygı çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyorum. Bu müzakere ve istişareler ve tabandan gelen mesajlar sonucunda ikinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeğe davet ediyorum.Bu kararımızı alırken her türlü istişareyi yaptığımızın, kararımızın ülkemiz ve milletimiz için en doğru karar olduğuna inandığımız için bu yönde karar aldığımızın bilinmesinde fayda var. Atatürkçü ve milliyetçi ilkelerimiz çerçevesinde hiçbir kişisel beklenti içerisinde olmadan aldığımız bu kararın Yüce Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti devletimize hayırlı olmasını diliyorum.'