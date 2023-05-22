Demokrat Parti lideri Uysal CHP Dalaman İlçe Teşkilatı'ndan da Kılıçdaroğlu için oy istedi

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine sayılı günler kaldı. Yedili Masa'nın liderlerinden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında geçtiğimiz hafta sonu CHP Dalaman İlçe Teşkilatı'na ziyarette bulundu. Burada kendisini dinleyen CHP'lilere açıklamalarda bulunan Uysal, Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sebebiyle sandık başına gitti. Seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı. Buna göre, ikinci turda en çok oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.



Gültekin Uysal CHP teşkilatında Kılıçdaroğlu'na oy istedi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmaları kapsamında geçtiğimiz hafta sonu CHP Dalaman İlçe Teşkilatı'na ziyarette bulundu. Burada kendisini dinleyen CHP'lilere açıklamalarda bulunan Uysal, Kılıçdaroğlu için destek istedi.