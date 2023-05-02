Erdoğan müjdesini vermişti: Milyonlarca memur ve emekli ile asgari ücretli için ufukta yüzde 30 zam görüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız' dedi. Peki 7500 liranın üzerinde maaş alan emekliler ne kadar zam alacak?Milliyet'te yer alan haberde Yeminli Mali müşavir Ahmet Kurtuluş merak edilen soruları cevapladı. Kurtuluş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ben temmuz ayında memur ve emeklilere 30 oranında bir zam bekliyorum. Hem memur hem de emekliler için bu oranda bir artış yapılacaktır.Temmuz zammından önce ise 7500 liranın üzerinde maaş alanlara yüzde 25 oranında zam yapılacağını düşünüyorum. Temmuz ayını beklemeden emekli ve memura refah payı artışı olacağını bekliyorum.Benim 7'nci ayda beklediğim zam yüzde 30'dur. Seçim öncesinde yüzde 25 iyileştirme yapılacağını düşünüyorum. 7500 liranın üzerinde alanlar ilk maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak düşüncesindeyim.Asgari ücret artışının dolar kuruna endeksleneceğini tahmin ediyorum. Şu anda dolar kurunun seyri asgari ücret seviyesini belirleyecektir. Benim asgari ücrette ara zam tahminim 10 bin lira seviyelerindedir. Temmuz ayına kadar dolar kurunun daha da yükselmesi halinde 11 bin, 11 bin 500 lira seviyeleri gündeme gelebilir.Birinci dereceye inen tüm memurları kapsayacak dendi. Asgari ücrette de biz bu handikapla karşılaşıyoruz. Asgari ücret yükseliyor, geçen sene yüzde 100 oranında zam yapıldı ancak diğer çalışanlara artış yüzde 50-60'lar seviyesinde kaldı.3600 ek göstergeyi tüm memurlara verdiğinizde bu barışı bozacaktır. Halihazırda 3600 ek göstergeyi alanlar da ‘bizim göstergemiz 4500'e yükselsin' diye bir talepleri olacaktır diye düşünüyorum.En düşük emekli maaşında yaşanan handikap burada da ortaya çıkabilir. En düşük emekli maaşının 7500 liraya yükselmesiyle birlikte 7500 liranın üzerinde maaş alanlar için bir durum oluşmuştu.Burada iki çalışma birlikte yürütülmelidir. Hükümet burada acele hareket etmeyecektir. Halihazırda 3600 ek göstergesi olan memurların çalışması tamamlanıp daha sonra tüm memurlar için 3600 ek göstergeye geçilecektir diye düşünüyorum.”