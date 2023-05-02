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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona "Kaan" tepkisi: "Durduramayacağız" diyemediklerinde "dokunacağız" dediler

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerli ve milli savunma sanayiini hedef alan 7'li koalisyona sert tepki gösterdi. “Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye” idealiyle çıkılan yolda birçok engelle karşılaştıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Daha önce yapılmayan, başlasa da ilerlemeyen, hatta sabote edilen, Gazi'nin hayali "İSTİKBALİ" milletimize hamdolsun biz yaşattık. Ama daha gidecek çok yolumuz var… İşte dün "Parçası kalorifer peteğine benziyor" diyerek aşağıladıkları millî muharip uçağımız KAAN'ı hangardan çıkardık." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona
Ekleme: 2.05.2023 - 09:34 Güncelleme: 2.05.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona 'Kaan' tepkisi: 'Durduramayacağız' diyemediklerinde 'dokunacağız' dediler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Gazi Mustafa Kemal'in "İstikbal göklerdedir" diyerek işaret ettiği çalışmalara Vecihi Hürkuşlar, Selahattin Reşit Alanlar, Nuri Demirağlar, Nuri Killigiller teşebbüs etmişti. Ama bu vizyoner girişimler içeriden ve dışarıdan engellendi, ta ki bizim dönemimize kadar... Rahmetli hocamız Necmettin Erbakan her "ağır sanayi hamlesi" dediğinde linç edildi.

Merhum Özal ile atılan adımların devamı, sonraki koalisyonlar döneminde getirilmedi. Nice idealist mühendisimizin, sanayicimizin, yüreği ülkesi için çarpan pırıl pırıl gencimizin samimi çabaları sinsi yöntemlerle akamete uğratıldı. Biz de "savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye" idealiyle yola çıktığımızda birçok engelle karşılaştık.

Bunu kimi zaman açıkça, kimi zaman da sureti haktan görünerek yaptılar. "Durduracağız" diyemediklerinde "dokunacağız" dediler, "kapatacağız" deme cesareti gösteremediklerinde "rekabet" dediler; süslü cümlelerle niyetlerini gizlemeye çalıştılar. Buna rağmen durmadık, yılmadık, pes etmedik, hedeflerimizden bir an olsun ayrılmadık.

Daha önce yapılmayan, başlasa da ilerlemeyen, hatta sabote edilen, Gazi'nin hayali "İSTİKBALİ" milletimize hamdolsun biz yaşattık. Ama daha gidecek çok yolumuz var… İşte dün "Parçası kalorifer peteğine benziyor" diyerek aşağıladıkları millî muharip uçağımız KAAN'ı hangardan çıkardık.

Ülkemizin ilk süpersonik jet uçağı HÜRJET'in, ağır sınıf taarruz helikopterimiz ATAK-2'nin, ANKA-3 insansız savaş uçağımızın çok kritik aşamalarına şahitlik ettik. Biz sadece uçak, helikopter, uydu, tank, füze, silah üretmiyoruz. Biz teknoloji üretiyoruz, hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz.
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