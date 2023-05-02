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15 Temmuz şehidi Sevda Güngör'ün annesi Nural Güngör: Teröristlerle beraber olan nasıl cumhurbaşkanlığı yapar?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi uzantılarıyla yaptığı kirli ittifaka 15 Temmuz şehidi Sevda Güngör'ün ailesinden sert tepki geldi. Anne Güngör, "Kılıçdaroğlu sırf seçimi kazanmak için her ortaklığı yapar. Teröristlerle beraber olan nasıl cumhurbaşkanlığı yapar?" dedi.

15 Temmuz şehidi Sevda Güngör'ün annesi Nural Güngör: Teröristlerle beraber olan nasıl cumhurbaşkanlığı yapar?
Ekleme: 2.05.2023 - 09:27 Güncelleme: 2.05.2023 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
15 Temmuz şehidi Sevda Güngör'ün annesi Nural Güngör: Teröristlerle beraber olan nasıl cumhurbaşkanlığı yapar?
15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü pilotların bombaladığı Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı ve Polis Havacılık Daire Başkanlığı'nda 51 polisimiz şehit düştü.

O kahramanlardan biri de özel harekâtçı Sevda Güngör'dü. Güngör, meslekteki 2'nci yılında şehadet şerbetini içti.

15 Temmuz şehidi Sevda Güngör'ün annesi Nural Güngör: Teröristlerle beraber olan nasıl cumhurbaşkanlığı yapar?

Memleketi Adana'nın Karaisalı ilçesinde toprağa verilen Güngör'ün ailesinin acısı geçen 7 yılda hiç azalmadı. Nural-Mehmet Güngör çifti evlerinin oturma odasını adeta müzeye çevirdi.

Odanın her yerini kızlarının fotoğraflarıyla donatan acılı anne-baba, 'Yavrumun fotoğraflarını görünce yanımızdaymış gibi hissediyoruz. Sevda'yla bu odada buluşuyoruz' diyor.

15 Temmuz şehidi Sevda Güngör'ün annesi Nural Güngör: Teröristlerle beraber olan nasıl cumhurbaşkanlığı yapar?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi uzantılarıyla yaptığı kirli ittifak ve FETÖ iltisaklı oldukları için KHK ile işten atılanlara özgürlük ve işe iade vaatleri ailenin acılarına tuz bastı.

Anne Güngör, 'Kılıçdaroğlu sırf seçimi kazanmak için her ortaklığı yapar. Teröristlerle beraber olan nasıl cumhurbaşkanlığı yapar? Herkes kendi kazdığı kuyuya düşer. İnşallah kazanamazlar. Cumhurbaşkanlığı bir kişiye yakışır, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır' dedi.

15 Temmuz şehidi Sevda Güngör'ün annesi Nural Güngör: Teröristlerle beraber olan nasıl cumhurbaşkanlığı yapar?

FETÖ'CÜLERİ SALARAK BİZİ Mİ HAPSE ATACAKLAR!
Baba Mehmet Güngör 'Seçimi kazanırlarsa FETÖ'cüleri cezaevinden çıkarıp bizleri hapishaneye sokacaklar herhalde.

Benim en çok kızdığım konu terör örgütleriyle ortaklık yapıyor olmaları' diye konuştu.Benim en çok kızdığım konu terör örgütleriyle ortaklık yapıyor olmaları' diye konuştu.


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