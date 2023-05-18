Osmaniye'de korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki kaza, akşam saatlerinde Kadirli- Adana karayolu Aydınlar köyü yakınlarında yalandı.Mehmet Ali Topal (55) yönetimindeki 31 YB 968 plakalı otomobil, N.A.'nın kullandığı 44 DK 999 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Topal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü N.A. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.