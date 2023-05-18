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Beyaz Gazete
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Osmaniye'de korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobil birbirine girdi. Korkunç kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Ekleme: 18.05.2023 - 00:38 Güncelleme: 18.05.2023 - 00:42 / Editör: Ozge Selin
Osmaniye'de korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralıOsmaniye'nin Kadirli ilçesindeki kaza, akşam saatlerinde Kadirli- Adana karayolu Aydınlar köyü yakınlarında yalandı.

Mehmet Ali Topal (55) yönetimindeki 31 YB 968 plakalı otomobil, N.A.'nın kullandığı 44 DK 999 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Topal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü N.A. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.
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