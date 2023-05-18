CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Osmaniye'de korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobil birbirine girdi. Korkunç kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki kaza, akşam saatlerinde Kadirli- Adana karayolu Aydınlar köyü yakınlarında yalandı.
Mehmet Ali Topal (55) yönetimindeki 31 YB 968 plakalı otomobil, N.A.'nın kullandığı 44 DK 999 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Topal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü N.A. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.
Mehmet Ali Topal (55) yönetimindeki 31 YB 968 plakalı otomobil, N.A.'nın kullandığı 44 DK 999 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Topal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü N.A. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI