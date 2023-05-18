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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2 ay daha uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı değerlendirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin girişimleri ile tahıl tedarikinin bir krize daha yol açmadan yenilenmesi ile ilgili bir değerlendirme yaparken, “Dünya gıda arzı ve ihtiyaç sahibi ülkeler için büyük önem arz eden bu girişime destek sağlayanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Ekleme: 18.05.2023 - 11:32 Güncelleme: 18.05.2023 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2 ay daha uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı değerlendirdi
Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin iki ay daha uzatıldı. Dünyanın beklediği müjdeli haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Erdoğan, 'Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla anlaşmanın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

ABD'DEN TEŞEKKÜR

Türkiye Cumhuriyeti'ne tahıl anlaşmasında gösterdiği gayret için ilk teşekkür de ABD'den geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin küresel gıda ve tahıl fiyatlarını düşük tutmak için gösterdikleri çabaları güçlü bir şekilde destekliyoruz.' şeklinde konuştu.

DESTEK VERENLERİ UNUTMADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise gelişmelere yönelik bir değerlendirme yaptı.

Akar, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen Karadeniz Tahıl Koridoru 2 ay uzatıldı. Dünya gıda arzı ve ihtiyaç sahibi ülkeler için büyük önem arz eden bu girişime bakanlığımızla yakın iş birliği içerisinde katkı ve destek sağlayan BM yetkililerine, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'a teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

30 MİLYON TONDAN FAZLA TAHIL TAŞINDI

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan tahıl koridorundan geçen tahıl miktarı 30 milyon 250 bin tonu aştı.

Devam eden sevkiyat kapsamında Ukrayna limanlarından ayrılan gemi sayısı 951'e ulaştı.

Koridordan geçen tahılların yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Orta Doğu'ya taşındı.


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