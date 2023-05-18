Google milyonlarca hesabı silmeye hazırlanıyor

Tasfiye, en az iki yıldır kullanılmayan veya oturum açılmayan Gmail, Drive ve Fotoğraflar hesaplarını içerecek. Güncellemeyi duyuran bir blog gönderisinde Google, eski hesapların genellikle spam, kimlik avı dolandırıcılığı ve bilgisayar korsanlığı gibi tehditlere karşı daha savunmasız olması nedeniyle yeni politikanın öncelikle güvenlik nedenleriyle ilgili olduğunu söyledi.Gönderide, 'Dahili analizimiz, terk edilmiş hesapların 2 adımlı doğrulama kurulumuna sahip olma olasılığının aktif hesaplara göre en az 10 kat daha düşük olduğunu gösteriyor.Yani, bu hesaplar genellikle savunmasız ve bir hesap bir kez ele geçirildiğinde, kimlik hırsızlığından, spam gibi kötü amaçlı içerik vektörüne kadar her şey için kullanılabilir.' denildi.Teknoloji devi, güncellemenin bu haftadan itibaren geçerli olacağını ancak Aralık 2023'e kadar hiçbir hesabın silinmeyeceğini söyledi.Google, 'Oluşturulan ve bir daha hiç kullanılmayan hesaplardan başlayarak aşamalı bir yaklaşım izleyeceğiz' açıklaması yaptı.'Bir hesabı silmeden önce, hem hesabın e-posta adresine hem de kurtarma e-postasına (eğer sağlanmışsa) silinmeden önceki aylar boyunca birden fazla bildirim göndereceğiz.' denildi.