Genel Merkez'deki kriz açığa çıktı: Gürsel Tekin'den CHP'ye rest!

14 Mayıs seçimlerinde büyük hüsrana uğrayan CHP bir yandan küçük ortaklara verdiği tavizler sonucu milletvekili kayıplarına uğrarken, diğer yandan da kendi parti içi hesaplaşma ve kavgalarıyla da kamuoyunun gündeminden düşmüyor. 28 Mayıs'taki ikinci tur için 'hazırlık' yapan CHP'de Gürsel Tekin'in Kars'a görevlendirilmesine rağmen "İstanbul'da çalışmaya devam edeceğim" açıklaması genel merkezdeki büyük krizin bir yansıması olarak yorumlandı.

7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP 14 Mayıs seçimlerinde fiyasko yaşadı. Seçimlerin ardından hem koalisyondaki küçük partilerin hem de İYİ Parti cephesinin tavırları partideki krizi derinleştirirken, sosyal medyada Gürsel Tekin'in Kars'ta görevlendirilmesine rağmen 'İstanbul'da çalışmaya devam edeceğim' mesajı partideki derin krizi gözler önüne serdi.'KARS'TA GÖREVLENDİRİLDİM, İSTANBUL'DA ÇALIŞACAĞIM'Gürsel Tekin sosyal medya hesabından yaptığı çelişkili açıklamada, 'Seçim çalışması yapmak üzere Kars ilimize görevlendirildim. 12 milyon seçmenin olduğu, sokak sokak bildiğim İstanbul'da çalışmaya devam edeceğim. Özellikle oy kaybettiğimiz veya yeterli oyu alamadığımız ilçelerimizde olacağım.' ifadelerini kullandı.Tekin, 'Kars'a elbette gideceğim. Sayın Genel Başkanımızla da görüştük. Talimatı doğrultusunda Halkın Otobüsü İstanbul'u sokak sokak gezecek. Milletimiz kararı ikinci tura bıraktı. Kazanacağız.' dedi.Gürsel Tekin'in açıklamalarına ise partililer sosyal medyadan şu sözlerle tepki gösterdi:*Bu adamlar CHP genel merkezine çöreklenmişler ve orayı bir rant kapısına çevirmişler, iktidar falan olmak gibi bir dertleri yok, keyifleri yerinde. Yıllardır hangi üstün özelliklerinden dolayı sürekli milletvekili seçiliyorlar bunlar? Kars'a git ve görevini yap efendi!*Adama bak. Kars'ta görevlendirilmiş ama İstanbul'da çalışacakmış.Parti disiplini filan hak getire.*Kars'ta görevlendirilmiş ama beyefendi Kars'a gitmiyormuş. Paşa keyfi bozulmasın deyü. Parti içi disiplin CHP'de hak getire.