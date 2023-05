Murat Kurum’dan depremzedeleri otelden atmaya çalışan CHP’li belediyeye tepki

Türkiye, 6 Şubat’ta asrın felaketini yaşadı…50 binden fazla insan hayatını kaybetti, milyonlarca kişi, evsiz barksız kaldı.Yuvası yerle bir olanlara Türkiye'nin dört bir yanından yardım eli uzandı.CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de bunlardan biriydi.CHP'li belediye depremzedeleri sokağa atmaya çalıştıDepremzedeler, belediye tarafından ildeki tesislere yerleştirildi, 13 Ağustos 2023'e kadar da otellerde misafir edilmesi için anlaşma yapıldı.Ancak seçimden umduğunu bulamayan belediye yetkilileri, afetzedelere tebligat göndererek, “Otellerden ayrılın” talimatı verdi.Otellerin, 21 Mayıs'a kadar tahliye edilmesi isteyen belediyenin tavrına karşı depremzedeler de ne yapacaklarını şaşırdı.Depremden hemen sonra Tekirdağ'a geldiklerini söyleyen depremzede Betül Erikçi, TRT’ye konuştu."Şaka yapıyorlar zannettim"Erikçi, “Büyükşehir Belediyesi, bizi Kumbağa beldesinde çeşitli otellere yerleştirdi. Yalnız ne hikmetse bugün belediyeden iki yetkili geldi, ayın 21'inde yani 5 gün sonra, 5 gün içinde hazırlanıp otelleri terk etmemize yönelik bildiriyi duvarımıza astılar. Çoluk çocuk perişan halde panik olduk.” dedi.Depremzede Fadime Taşçı da, “Şaka yapıyorlar zannettim. Geldim, yazıya baktım şoke oldum.” dedi."Depremzedelerimizi CHP'nin insafına terk etmedik"İlk turu Recep Tayyip Erdoğan’ın gerisinde tamamlayan Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri, özellikle deprem bölgesinden çıkan sonuçlara tepki gösteriyor.Tekirdağ’da patlat veren skandal davranışlara, ne yazık ki başka illerden de eklenenler oluyor…Bu durum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u kızdırdı.Muhalefeti eleştiren Kurum, “CHP’nin yönetim anlayışı tam da budur. İnsanlıkları partizanlığın önüne geçmiş, vicdanları kararmıştır. Ama herkes müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz değil, devletimiz her bir kardeşimizin yanındadır! Depremzedelerimizi CHP'nin insafına terk etmedik, bundan sonra da etmeyiz!” ifadelerini kullandı."Kurumların yaptığı kendilerini bağlar"Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da konaklamalarına son verilen depremzedeleri ziyaret etti.Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Yıldırım, şunları söyledi:Kurumların yaptığı kendilerini bağlar. Şu bir gerçek, depremin ilk günlerinden itibaren ilimize gelen tüm depremzedeler ile biz zaten ilgileniyoruz. Devletimiz bütün kurumlarıyla depremzedelerimizin bütün vilayetlerde olduğu gibi Tekirdağ'da da yanlarındadır. Dün talihsiz bir meydana gelmiş, ayın 21'inden itibaren yani önümüzdeki pazardan itibaren bugüne kadar verilen hizmetlerin verilmeyeceğini bildirmiş bir belediye. Biz zaten depremzedelerimizin yanındayız, her zaman için. Onlar bugüne kadar biz ilgilendik diyorlarsa sağ olsunlar. Tabii şık bir durum da değil. Kendilerini ilgilendirir. Buna yorum yapacak durumda değilim."Kendileri ne kadar isterlerse burada kalmaya devam edebilirler"Fakat ilimizdeki bütün depremzedeler zaten devletimizin güvencesi altındadırlar. O anlamda kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Zaten bugün de tekrar depremzedelerimizi gezdik dolaştık. Onlara da devletimizin bu teminatını verdik. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın, hem Sayın Bakanımızın selamlarını ilettik kendilerine. Devletimiz güçlüdür, tüm kurumlarıyla da depremzedelerimizin yanındadır. Kendileri ne kadar isterlerse burada kalmaya devam edebilirler. Ne zaman gitmeyi arzu ederlerse gitmeleri için de zaten devletimizin yeterli imkanları vardır. Her zamanda olacaktır. Gitmek istedikleri yere de kendilerini ulaştırırız. Tercih kendilerinin.