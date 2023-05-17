Depremzedelere linç sonrası Hamza Dağ’dan CHP’li belediyelere tepki: “Derhal son bulmalı”

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde asrın felaketinin yaşandığı bölgelerde kesinleşmeyen sonuçlara göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti rekor oy aldı. 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ise deprem bölgesinden çıkan seçim sonuçlarından sonra sosyal medyadan afetzedelere yönelik hakaret ve tehditler savurdu. Bazı kişiler ise videolar yayınlayıp depremzedelere yaptıkları yardımları ağza alarak "Size artık yardım yok" demeye bile başladı. Son olarak kimi CHP'li belediyelerin ise afetzedelere yaptıkları yardımları kestiği ve barındıkları yerlerden ise çıkmalarının istendiği ileri sürüldü.Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, depremzedelerin siyasi tutumundan dolayı uğradığı linç sonrası sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Dağ, "Günlerdir kara bir propaganda yapılıyor ve acısı olan depremzede vatandaşlarımız siyasi tercihleri nedeniyle CHP'li troller tarafından sosyal medya üzerinden linç edilmeye çalışılıyor. Maalesef geldiğimiz noktada sosyal medya lincinden çıkmış bir durumla karşı karşıyayız" dedi.Dağ sözlerine devam ederek şunları vurguladı: "CHP'li belediyeler insanlığa sığmayacak şekilde depremzedelere yapılan yardımları kesmeye ve barındıkları yerlerden çıkarmaya başladı. Bu yakışıksız durumun derhal son bulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra şu da unutulmasın ki bu ülkede hiçbir vatandaşımız sahipsiz değildir. Devletimizin ilgili kurumları herhangi bir mağduriyete izin vermeyecektir."