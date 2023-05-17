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RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Depremzedelere linç sonrası Hamza Dağ’dan CHP’li belediyelere tepki: “Derhal son bulmalı”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, depremzedelerin CHP’li troller tarafından sırf siyasi tercihlerinden dolayı linç edilmesine tepki gösterirken, bazı CHP’li belediyelerin afetzedelere yardımı kesmesi ve barınaklardan da çıkardıklarına dair iddialara sert bir şekilde cevap verdi. Dağ, “Bu yakışıksız durum derhal son bulmalı. Bu ülkede hiçbir vatandaşımız sahipsiz değildir. Devletimizin ilgili kurumları herhangi bir mağduriyete izin vermeyecektir” dedi.

Depremzedelere linç sonrası Hamza Dağ’dan CHP’li belediyelere tepki: “Derhal son bulmalı”
Ekleme: 17.05.2023 - 11:21 Güncelleme: 17.05.2023 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Depremzedelere linç sonrası Hamza Dağ’dan CHP’li belediyelere tepki: “Derhal son bulmalı”
14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde asrın felaketinin yaşandığı bölgelerde kesinleşmeyen sonuçlara göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti rekor oy aldı. 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ise deprem bölgesinden çıkan seçim sonuçlarından sonra sosyal medyadan afetzedelere yönelik hakaret ve tehditler savurdu. Bazı kişiler ise videolar yayınlayıp depremzedelere yaptıkları yardımları ağza alarak "Size artık yardım yok" demeye bile başladı. Son olarak kimi CHP'li belediyelerin ise afetzedelere yaptıkları yardımları kestiği ve barındıkları yerlerden ise çıkmalarının istendiği ileri sürüldü.

SİYASİ TERCİHLERİ NEDENİYLE LİNÇ!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, depremzedelerin siyasi tutumundan dolayı uğradığı linç sonrası sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Dağ, "Günlerdir kara bir propaganda yapılıyor ve acısı olan depremzede vatandaşlarımız siyasi tercihleri nedeniyle CHP'li troller tarafından sosyal medya üzerinden linç edilmeye çalışılıyor. Maalesef geldiğimiz noktada sosyal medya lincinden çıkmış bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

"BU YAKIŞIKSIZ DURUM DERHAL SON BULMALI"

Dağ sözlerine devam ederek şunları vurguladı: "CHP'li belediyeler insanlığa sığmayacak şekilde depremzedelere yapılan yardımları kesmeye ve barındıkları yerlerden çıkarmaya başladı. Bu yakışıksız durumun derhal son bulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra şu da unutulmasın ki bu ülkede hiçbir vatandaşımız sahipsiz değildir. Devletimizin ilgili kurumları herhangi bir mağduriyete izin vermeyecektir."
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