CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
KPSS başvuruları başlıyor! KPSS başvuruları nasıl yapılır? KPSS 2023 tarihi...
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları alınmaya başlıyor. Lisans düzeyindeki Genel Yetenek – Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları öncesi adaylar başvuru işlemlerini tamamlıyor. KPSS başvuru ücreti 2023 araştırmaları başladı. https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden alınması beklenen başvurular için heyecan dorukta. ÖSYM AİS KPSS lisans başvuru ne zaman saat kaçta başlıyor, nasıl yapılır, ücreti ne kadar kaç TL soruları yanıt arıyor. Yaklaşık iki hafta sürecek dönem sonrası sınav beklenmeye başlayacak. İşte, KPSS başvuru kılavuzu 2023…
KPSS başvurusu ÖSYM AİS ekranı üzerinde araştırılmaya başladı. Kamuda memur olarak görev almak isteyenler kendi branşlarına göre sınavları tamamlayacak. Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sınavı için geri sayım başladı. Temmuz ayında gerçekleşecek sınav öncesi KPSS başvuru ücreti 2023 ne kadar, kılavuzu yayımlandı mı soruları yanıt arıyor. Puanını alacak adaylar tercihleri bekleyecek. Peki, KPSS lisans başvuru başladı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte, başvuru tarihleri…
2023 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ: BUGÜN BAŞLIYOR!
2023 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre, lisans mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı başvuruları 16 Mayıs 2023 Salı günü başlayacak ve 29 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek.
İlk başvuruyu kaçıran memur adayları, geç başvurudan yararlanabilecek. KPSS geç başvuruları ise 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.
KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları bu yıl yapılmadığından başvuru işlemleri önümüzdeki yıl yapılacak.
2023 LİSANS KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor. KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor.
Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.
2023 KPSS LİSANS BAŞVURU EKRANI İÇNİ TIKLAYINIZ
2023 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM henüz 2023 KPSS başvuru kılavuzunu yayınlamadı. KPSS başvuru kılavuzunun erişime açılmasıyla beraber başvuru ücreti de netlik kazanacak. Geçtiğimiz yılın sınav ücretleri ise şu şekildeydi;
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL
2023 KPSS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS 2023 Genel Kültür-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz tarihinde,
2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz tarihinde
2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz tarihinde yapılacak.
2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 6 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS maratonu 6 Ağustos'ta tamamlanacak.
KPSS sonuçları ise ÖSYM tarafından 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.
ÖSYM Başkanı Ersoy'un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:
'Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak'
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