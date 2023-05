KPSS başvuruları başlıyor! KPSS başvuruları nasıl yapılır? KPSS 2023 tarihi...

KPSS başvurusu ÖSYM AİS ekranı üzerinde araştırılmaya başladı. Kamuda memur olarak görev almak isteyenler kendi branşlarına göre sınavları tamamlayacak. Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sınavı için geri sayım başladı. Temmuz ayında gerçekleşecek sınav öncesi KPSS başvuru ücreti 2023 ne kadar, kılavuzu yayımlandı mı soruları yanıt arıyor. Puanını alacak adaylar tercihleri bekleyecek. Peki, KPSS lisans başvuru başladı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte, başvuru tarihleri…2023 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri belli oldu.Takvime göre, lisans mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı başvuruları 16 Mayıs 2023 Salı günü başlayacak ve 29 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek.İlk başvuruyu kaçıran memur adayları, geç başvurudan yararlanabilecek. KPSS geç başvuruları ise 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları bu yıl yapılmadığından başvuru işlemleri önümüzdeki yıl yapılacak.Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor. KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor.Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.ÖSYM henüz 2023 KPSS başvuru kılavuzunu yayınlamadı. KPSS başvuru kılavuzunun erişime açılmasıyla beraber başvuru ücreti de netlik kazanacak. Geçtiğimiz yılın sınav ücretleri ise şu şekildeydi;KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TLKPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TLÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TLKPSS 2023 Genel Kültür-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz tarihinde,2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz tarihinde2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz tarihinde yapılacak.2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 6 Ağustos tarihinde düzenlenecek.KPSS maratonu 6 Ağustos'ta tamamlanacak.KPSS sonuçları ise ÖSYM tarafından 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.'Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak'