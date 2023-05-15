CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,53
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,81
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.377.160
%49,53
|MUHARREM İNCE
231.182
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.860.371
%44,81
|SİNAN OĞAN
2.783.029
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
Bakan Koca: 9 bin 670 hasta seçmene ulaşım hizmeti sağlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 9 bin 670 hastaya oy kullanmaları için ulaşım hizmeti sağlandığını duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, '14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçiminde ülke genelinde 2 bin 264 hastamıza 112 ambulanslarıyla, 3 bin 171 hastamıza hasta nakil ambulanslarıyla, 3 bin 110 hastamıza hasta hizmet araçlarıyla, 1125 hastamıza diğer araçlarla olmak üzere, toplam 9 bin 670 hastaya ulaşım hizmeti sağlanmıştır. Milli iradenin bir parçası olarak oylarını kullanan tüm hastalarımıza, ulaşım hizmeti organizasyonunda görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.
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