Bakan Koca: 9 bin 670 hasta seçmene ulaşım hizmeti sağlandı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, '14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçiminde ülke genelinde 2 bin 264 hastamıza 112 ambulanslarıyla, 3 bin 171 hastamıza hasta nakil ambulanslarıyla, 3 bin 110 hastamıza hasta hizmet araçlarıyla, 1125 hastamıza diğer araçlarla olmak üzere, toplam 9 bin 670 hastaya ulaşım hizmeti sağlanmıştır. Milli iradenin bir parçası olarak oylarını kullanan tüm hastalarımıza, ulaşım hizmeti organizasyonunda görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.