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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,53

26.377.160 oy

MUHARREM İNCE

%0,43

231.182 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,81

23.860.371 oy

SİNAN OĞAN

%5,23

2.783.029 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.377.160
%49,53
MUHARREM İNCE
231.182
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.860.371
%44,81
SİNAN OĞAN
2.783.029
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.708.748
%36,19
265
CHP 13.481.719
%26,08
166
MHP 5.295.046
%10,24
50
İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
43
YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
61
Y.REFAH 1.482.077
%2,87
5
ZAFER 1.089.400
%2,11
0
TİP 771.643
%1,49
0
BBP 525.690
%1,02
0
MEMLEKET 480.689
%0,93
0
AP 56.476
%0,11
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
320
MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
209
ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
61
İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
0

Bakan Koca: 9 bin 670 hasta seçmene ulaşım hizmeti sağlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 9 bin 670 hastaya oy kullanmaları için ulaşım hizmeti sağlandığını duyurdu.

Bakan Koca: 9 bin 670 hasta seçmene ulaşım hizmeti sağlandı
Ekleme: 15.05.2023 - 02:48 Güncelleme: 15.05.2023 - 03:03 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca: 9 bin 670 hasta seçmene ulaşım hizmeti sağlandı
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, '14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçiminde ülke genelinde 2 bin 264 hastamıza 112 ambulanslarıyla, 3 bin 171 hastamıza hasta nakil ambulanslarıyla, 3 bin 110 hastamıza hasta hizmet araçlarıyla, 1125 hastamıza diğer araçlarla olmak üzere, toplam 9 bin 670 hastaya ulaşım hizmeti sağlanmıştır. Milli iradenin bir parçası olarak oylarını kullanan tüm hastalarımıza, ulaşım hizmeti organizasyonunda görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: 9 bin 670 hasta seçmene ulaşım hizmeti sağlandı

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