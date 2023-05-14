CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy kullandığı sandıktan hangi isim çıktı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu’ndaki 3279 numaralı sandıktan en yüksek oy Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çıktı. Erdoğan 212, Kemal Kılıçdaroğlu 132 oy, Sinan Oğan ise 12 oy aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Okulda, 17.00 itibariyle oy verme işleminin sona ermesiyle oy sayımları başladı. Erdoğan'ın oy kullandığı 3279 numaralı sandıkta sayım tamamlandı.
Sandıkta kayıtlı 380 seçmenden 364'ü oy kullandı, 7 oy geçersiz sayılırken, 1 oy da zarfta işaret olduğu için açmadan geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 212 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 132 oy, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise 12 oy aldı.
Adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ise oy çıkmadı.
Sandıkta kayıtlı 380 seçmenden 364'ü oy kullandı, 7 oy geçersiz sayılırken, 1 oy da zarfta işaret olduğu için açmadan geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 212 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 132 oy, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise 12 oy aldı.
Adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ise oy çıkmadı.
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