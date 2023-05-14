CHP Sözcüsü Faik Öztrak seçim sonuçlarına dair rakam veremedi: Anlamlı seviyeye gelince açıklayacağız

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bugün sandık başında gitti. Yüksek Seçim Kurulu, saat 18.30 itibarıyla seçim sonuçları için uygulanan yasağı kaldırdı. İlk sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibi Kılıçdaroğlu'nun büyük bir farkla önünde ilerliyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partilerinin yayın organı Anka'nın veri akışını durdurması ve CHP'nin sisteminin çalışmaması sonrası kameralar karşısına geçti. İlk verilerin 'olumlu' olduğunu öne süren Öztrak, "Anlamlı bir seviyeye ulaştığında sandık açılımı rakamları açıklayacağız." ifadelerini kullandı ve kamuoyuna bir rakam açıklayamadı.

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı.Yüksek Seçim Kurulu, saat 18.30 itibarıyla seçim sonuçları için uygulanan yasağı kaldırdı.Saat 19.20 sularında Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre; Recep Tayyip Erdoğan 53.92, Kemal Kılıçdaroğlu 40.11 Sinan Oğan ise 5.41 oy aldı.CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partilerinin yayın organı Anka'nın veri akışını durdurması ve CHP'nin sisteminin çalışmaması sonrası kameralar karşısına geçti.İlk verilerin 'olumlu' olduğunu öne süren Öztrak, 'Anlamlı bir seviyeye ulaştığında sandık açılımı rakamları açıklayacağız.' ifadelerini kullandı ve kamuoyuna bir rakam açıklayamadı.Öztrak açıklamasında şunları söyledi:'Sonuçlarını hızla bize ulaştıracaklar. Bize ulaşan verilere göre tabloyu olumlu görüyoruz. Yapacağımız açıklamaları izleyin. anlamlı bir seviyeye ulaştığında sandık açılımı rakamları açıklayacağız.'