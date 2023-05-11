CHP yandaşı Yılmaz Özdil'den 'Muharrem İnce' yorumu: FETÖ infaz ediyor CHP'liler seviniyor

FETÖ’cüler seçime birkaç gün kala kumpasları yoğunlaştırdı. Örgütün cezaevinden kaçırıp iki senedir kontrol ettiği Ali Yeşildağ, firari FETÖ’cü Cevheri Güven’in yazdığı iftira metinlerini sosyal medyada okumaya başladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ'cüler tarafından ortaya atılan ve CHP'liler tarafından da desteklenen 'kaset' ve 'para aldığı' iddialarına veryansın ederek, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu.İnce açıklamasında, "Saraya giden CHP'li'den başlayarak 'Saraydan para aldı, çekilemez' diyenlere, 'O görevini yapıyor, saraydan para aldı çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Diyorum ki bakın benim bu kumpaslardan, bu montajlardan, bu sahte dekontlardan, olmayan ciplerden, bunlardan korktuğum falan yok, 45 gündür buna direniyorum zaten. En son geldikleri nokta 'O çekilemez, para aldı, parayı geri mi ödeyecek' diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. " diye konuştu.CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil gelişmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, FETÖ ile CHP'nin kirli iş birliğine vurgu yaptı.Özdil paylaşımında, "Eskiden FETÖ infaz ederdi, AKP'liler sevinirdi, şimdi FETÖ infaz ediyor, CHP'liler seviniyor, ama gene de siz bilirsiniz tabii…" ifadelerini kullandı.