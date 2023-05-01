Cumhurbaşkanı Erdoğan profil fotoğrafını değiştirdi, beğeni yağdı

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen TEKNOFEST, 4 günde 2,5 milyona yakın ziyaretçi ağırladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır kullandığı Twitter profil resmini, bugün Milli Muharip Uçak'a KAAN isminin verildiği İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda çekilen fotoğrafı ile değiştirdi.DAKİKALAR İÇİNDE BİNLERCE BEĞENİCumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesaplarının profil resmini TEKNOFEST'te çekilen bir fotoğraf ile değiştirdi.'YeniProfilResmi' hastagı ile paylaşılan fotoğraf dakikalar içinde milyonlarca görüntülenme ve binlerce beğeni aldı.