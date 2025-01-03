Alışverişte 50 yıllık barkodların yerini QR kodlar alacak

Perakende sektöründe devrim niteliğinde bir değişim yaşanıyor. Yaklaşık 50 yıldır ürün ambalajlarında kullanılan barkodlar, yerini QR kodlarına bırakmaya hazırlanıyorUluslararası standardizasyon kuruluşu GS1 tarafından yönlendirilen bu değişimin önümüzdeki iki yıl içinde yaygınlaşması bekleniyor.QR kodları, barkodlara göre birçok avantaj sunuyor:Daha fazla bilgi: Raf ömrü, alerjenler, içerikler ve geri dönüşüm gibi daha fazla bilgi saklayabiliyor.Esneklik: Aşınmaya dayanıklı ve hasarlı olsa bile okunabiliyor.Sürdürülebilirlik: Ürünlerin takibini ve geri dönüşümünü kolaylaştırıyor.Yeşil çabalar: Gıda israfını azaltmada ve çevresel etkiyi en aza indirmede etkili.GS1 UK lideri Anne Godfrey, pandeminin QR kodlarının kullanımını hızlandırdığını belirtti.İnsanların QR kodlarını tarama alışkanlığı, perakende sektöründe de QR kodlarının yaygınlaşmasını kolaylaştıracak.GS1 Başkanı Renaud de Barbuat, 2027 yılına kadar küresel çapta hazırlıkların tamamlanacağını ve QR kodlarının yaygınlaşacağını öngörüyor.QR kodlarına geçiş, perakende sektöründe verimlilik, sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyetini artıracak önemli bir değişim olarak görülüyor.