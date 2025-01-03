CHP'li Yavaş'a çift maaş tepkisi! 'Ankara halkının parası yandaşa akıyor!'

CHP'li Mansur Yavaş'ın başkanlığını yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) 20'si daire başkanı olmak üzere toplam 34 bürokratın, birden fazla görev ve yönetim kurulu üyeliği nedeniyle çift maaş aldıkları ortaya çıktı. Skandala AK Parti'den ve vatandaşlardan sert tepki geldi.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çift maaş skandalı patlak verdi. ABB'de görev yapan 34 üst düzey bürokratın birden fazla görev ve yönetim kurulu üyeliği nedeniyle çift maaş aldıkları tespit edildi. Daire başkanlarının aynı zamanda belediyeye bağlı şirketlerde yönetim kurulu üyesi ya da başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.34 üst düzey bürokratın 20'sinin daire başkanı olduğu ve ayrıca 2'si daire başkanı 4 bürokratın ise 2'den fazla görevi olduğu ortaya çıktı. ABB'ye bağlı şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak atanan isimlerin maaşlarına ek gelir sağladıkları belirlendi. Örneğin, Ankara Halk Ekmek, Belplas, Anfa, Anket ve Belka gibi şirketlerde birden fazla pozisyonda bulunan yöneticiler dikkat çekiyor. Bu durum, kamu kaynaklarının etkin kullanımı konusunda soru işaretleri oluşturuyor.AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ ‘'ANKARALILARIN PARASI YANDAŞA AKIYOR''AK Parti ABB Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın, duruma sert tepki göstererek şunları söyledi:“CHP yöneticileri, sürekli olmayan şeyleri varmış gibi gösterip kamuoyunda yaygara koparıyordu. Mansur Yavaş seçimden önce, ‘Kesinlikle çift maaş olmayacak, şirketleri kapatacağız, sadece personel çalıştıracağız' diyordu. Ancak bugün belediyede eşine, dostuna, yandaşlarına kıyak maaşlar veriliyor. Belediyeye bağlı şirketlerde yöneticilere çift, hatta üç maaş veriliyor. Bürokratların çoğu huzur hakkı alırken yönetim kurulu toplantılarına dahi katılmıyor.Mansur Yavaş'ın söylemleri ve eylemleri birbiriyle çelişiyor. Seçim öncesinde kamu hakkı ve vicdanından bahsederken bugün Ankaralıların parası yandaşa akıyor. Resmi belgelerle doğrulanmış bu skandal, kamu kaynaklarının nasıl çarçur edildiğini açıkça gösteriyor. Bu durum kesinlikle kabul edilemez.”'YETİM HAKKI YEDİRMEYECEĞİM DEMİŞTİN'Çamlıdere Belediye Meclis Üyesi Arif Yağcı ise Mansur Yavaş'ı sert bir dille eleştirerek şu ifadeleri kullandı:'Sayın Mansur Yavaş, hani yetim hakkı yedirmeyecektin? 34 bürokratına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çift maaş olarak verdiğin paralar yetim hakkı değil mi? Yetim hakkı edebiyatı yapmayı bırakın artık. Yalan söylemek sizin dilinize yuva yapmış. Önce konser adı altında yandaşlarınıza ödediğiniz milyonlar, şimdi de 34 bürokratınıza verilen çift maaşlar. Yazıklar olsun. Ankara halkına verdiğiniz hiçbir sözü tutmadığınız gibi, güzel başkentimizi yaşanamaz bir şehir haline getirdiniz. Şimdi soruyoruz. Ankara'ya ne yaptınız? Bu kadar borç nereden çıktı? Sattığınız gayrimenkullerin parası nerede?'MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?Seçim öncesi açıklamalarında Yavaş, kamu kaynaklarının tasarruflu ve şeffaf bir şekilde kullanılacağını vurgulamış, belediye şirketlerinin çiftlik gibi kullanılmayacağını ifade etmişti. Ancak, mevcut iddialar, bu sözlerin uygulamada karşılık bulmadığını gösteriyor.VATANDAŞLAR TEPKİLİ ‘'MANSUR YAVAŞ SEÇİMDEN ÖNCE NE DEMİŞ İSE SEÇİLDİKTEN SONRA TERSİNİ YAPMIŞTIR''Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan çift maaş skandalı, Mansur Yavaş'ın vaatleriyle örtüşmeyen bir tablo ortaya koyarken, Ankaralı vatandaşlar arasında tepkiyle karşılandı. Belediyenin borç durumu, satılan gayrimenkuller ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı konularında şeffaflık çağrıları yükseliyor.Bünyamin Yalçın: Etrafındakilere fazlasıyla para, makam, ihale ve imkan sağlamasalar, başta İBB olmak üzere, hiçbirisi başkanlığa devam edemez.Hakan Deniz: 2024 yılında Büyükşehir Belediyesi'nden emekli oldum. İşçinin tüm özlük haklarını al, bürokrata kıyak geç, Mansur Bey.Necmi Yılmaz: Emekli kıt kanaat geçinirken, bu kravatlıların çift maaş almalarını Mansur Bey'e sormak lazım. Adrese teslim işlerde bal tutan parmağını yalar hesabı, sus payı mı?Sevim Güzel: Çift maaş skandalı, belediyecilikte liyakat ve şeffaflık anlayışının ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor.Mustafa Çalış: Mansur Yavaş seçimden önce ne demiş ise seçildikten sonra tersini yapmıştır. Özel kalem müdürü 4 şirkette baktı maaş almadı mı? Yalan algı ile yürüttüğü belediye bu.Bu durumun Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde güven kaybına yol açıp açmayacağı, önümüzdeki günlerde kamuoyunda tartışılmaya devam edecek.