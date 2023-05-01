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Adana’da eski damat dehşeti: 3 ölü

Gözü dönen damat, kayınvalidesi ve baldızını öldürüp, kayınbiraderinin eşini de yaraladı. Kendini de vuran damadın, boşanmadan eşinin yakınlarını sorumlu tuttuğu öne sürüldü.

Ekleme: 1.05.2023 - 14:47 Güncelleme: 1.05.2023 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
Adana’da eski damat dehşeti: 3 ölüAdanalı 3 çocuk babası Uğur Doğan, bir süre önce eşi Rahime Yıldız’dan boşandı.

Yıldız boşandıktan sonra annesi Şerife Yıldız’ın evine yerleşti. Bugün öğle saatlerinde Doğan, eski eşinin bulunduğu Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi'ndeki eve gitti.

Kendini de vurdu: 3 ölü

Doğan gelir gelmez kapıda ekmek yapan Şerife Yıldız, 1 ay önce doktor olan kızı Sümeyye Yıldız ve kayınbiraderinin eşi Cennet Yıldız’a ateş etti.

Ekmek yapanlar arasında eşi de olmasına rağmen Doğan, ona kurşun sıkmadı. Uğur Doğan, daha sonra silahı başına dayadı ve kendini vurdu.

Dehşete düşüren olayda baldız, kayınvalide ve Doğan hayatını kaybetti.

'Boşanmadan sorumlu tuttu' iddiası

Cinayetlerin ardından eve giden sağlık ekipleri, Cennet Yıldız’ı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de geniş çaplı inceleme başlattı. Doğan’ın eşiyle boşanma sebebi olarak baldızı ve kayınvalidesini sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü.

Şerife Yıldız'ın kardeşi Zülfü Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Uğur Doğan'ın hiçbir işi gücü yoktu. Geliyor burada ablam ve yeğenim ekmek yaparken, onları öldürüyor. Kendi de içeride geberiyor.” diye konuştu.

Adana’da eski damat dehşeti: 3 ölü
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