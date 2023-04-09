Osman Gökçek AK Parti'den milletvekili adayı oldu

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere hazırlanıyor.Milletvekili aday listelerinin teslimi için verilen süre daralırken, partiler listeleri YSK'ya sundu. AK Parti'de artık belli olan ve son şekline; il il eğilimleri, alanında öne çıkan isimleri ve kanaat önderlerini değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat karar verdiği milletvekili aday listesi saatler içerisinde açıklandı. Vekil listesinde sürpriz birçok isim dikkatleri üzerine çekti.Buna göre; Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek de Ankara 2. bölge 5. sıradan millletvekili adayı olarak listede yerini aldı.Peki Ankara 2. bölgede yer alan diğer isimler kim? İşte seçimlere güçlü kadrosuyla giren AK Parti'nin Ankara 2. Bölge'deki milletvekili adayları...