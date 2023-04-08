Bay Kemal'in çelişkilerle dolu seçim geçmişi! Vaat verdi hiçbiri gerçekleşmedi

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere kilitlenirken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar girdiği seçimlerde verdiği ancak yerine getirmediği vaatler dikkat çekti.'Türkiye yüz yıldır metroyu konuşuyor ve geldiğimiz nokta ne? 12 buçuk kilometre metro. AK Parti döneminde yapılan 7 buçuk kilometre. Biz '5 yılda 80 kilometre metro yapacağız' diyoruz. Bu açık ve net bir taahhüt.'Ekrem İmamoğlu, İBB'nin başına geçtikten sonra son 4 yılda sadece 7,2 km metro yapıldı. Bu Kılıçdaroğlu'nun bir yılda vadettiği metronun yarısı kadar etmiyor.Kılıçdaroğlu, 'Müze Metro istasyonları kuracağız.' vaadinde bulunmuştu.Aynı vaadi Ekrem İmamoğlu'da 2019 yılında verdi. Ancak henüz açılmış bir 'Müze Metro' yok.İBB adaylığı sırasında Kılıçdaroğlu 'Biyolojik arıtmayı devreye sokarak, arıtılmış suları kent kullanımına sokacağız' diyerek projeyi vaatleri arasında açıklamıştı.Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinde bir önceki İBB yönetimi tarafından planlaması yapılan Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma tesisini gerek olmadığını söyleyerek iptal etti.Kılıçdaroğlu 2009'da Galata'da ki antrepo ve liman tesislerinin kültür ve sanat ve rekreatif amaçlı dönüşümü projesini açıklamıştı.Kılıçdaroğlu'nun bu vaadine rağmen 2009 öncesi ve sonrasında CHP Galataport ihalesini yargıya taşıyarak iptali için girişimde bulundu.Kılıçdaroğlu 2009 yerel seçimlerinde 'Yoksul ailelerin kullandığı doğalgaz bedelinin bir kısmını biz karşılayacağız.' vaadinde bulunmuştu.Kılıçdaroğlu İBB adayı iken verdiği bu vaadi, hiçbir CHP'li belediye tarafından uygulanmamaktadır.Kılıçdaroğlu, sokak hayvanları için gönüllüler ile yuva bulacağı vaadinde bulunmuştu.Kılıçdaroğlu başıboş köpek sorununun çözümü için 2009 yılında gönüllüler ile yuva edinmelerini öneriyordu. Ancak gelinen noktada CHP'li belediyeler sokak köpeklerinin sokaklardan toplanmasına karşı çıkıyor.Kılıçdaroğlu, 'Tekirdağ'dan veya bir başka yerden İstanbul sınırları içinden veya dışından feribotla [kamyonlar] alınmalılar ve Derince Limanı'na götürülmeliler. Denize asfalt mı döşüyorsunuz , trafik polisi mi var, feribot yapmak çok mu zor? Hayır hiç de zor değil, sadece kararlı bir irade gerekli.' diyerek projeyi vaatleri arasında saymıştı.Kılıçdaroğlu'nun 2009 yılında bulunduğu bu vaat mevcut CHP'li İBB tarafından gündeme hiç getirilmedi.Kılıçdaroğlu 2009'da 3. Köprü için, 'İstanbullular birlikte buna karar vermemiz lazım. Mesele, bu projeye baştan karşı çıkmak veya baştan kabul etmek değil. Akılcı, mantıklı, tarafların en azından kaygılarını giderecek bir proje olarak ele almak.' dediCHP'nin Eşit Yurttaş Özgür Toplum isimli 'Demokrasi Raporu'nda Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması önerilmektedir.15 Temmuz 2018'de KHK ile Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. CHP bunu çeşitli platformlarda eleştirerek iktidara gelmesi durumunda burada değişiklik yapacağını açıkladı.Kılıçdaroğlu, 2B arazilerinde yaşanan sorunun da CHP iktidarında çözüleceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, 'Orman köylüsüne satıyorsunuz yıllardır babadan, dededen kullandığı yeri. Biz orman köylüsüne parasız vereceğiz aramızdaki fark bu' dedi.Ancak, daha öncesinde CHP 2B düzenlemesine karşı çıkıyor, planlanan düzenlemeyi 'talan yasası' olarak niteliyordu.Kılıçdaroğlu, 2B arazilerinde yaşanan sorunun da CHP iktidarında çözüleceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, 'Orman köylüsüne satıyorsunuz yıllardır babadan, dededen kullandığı yeri. Biz orman köylüsüne parasız vereceğiz aramızdaki fark bu' dedi.Ancak, daha öncesinde CHP 2B düzenlemesine karşı çıkıyor, planlanan düzenlemeyi 'talan yasası' olarak niteliyordu.Nükleer santrallere de değinen Kılıçdaroğlu, 'Biz nükleer santrallerin yapımı için halka gideceğiz, referandum yapacağız. Halk ne derse ona karar vereceğiz' dedi.2011 seçim çalışmalarında nükleer santrallerin yapımı için referandum yapacağını belirten Kılıçdaroğlu, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ne karşı olduğunu farklı ortamlarda defalarca kez belirtti.Kılıçdaroğlu ayrıca gelecek seçimlerde bütün adayları ön seçimle belirleyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçtikten sonra demokratik imajı için tüm adayları ön seçimle belirleyeceklerini vaat etmesine rağmen zamanla ön seçimi tamamen kaldırdı.Kılıçdaroğlu, siyaseti kirlilikten arındırmak için dokunulmazlığı kaldıracaklarını ve Türk demokrasisi 'dokunulmazlık ayıbından kurtaracakları' sözünü verdi.Kılıçdaroğlu çeşitli dönemlerde dokunulmazlıkların kaldırılacağı sözünü verdi. Ancak çeşitli suçlardan başta HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekelere son dönemde CHP karşı çıkmaya başladı.Kılıçdaroğlu: 'Zorunlu askerlik önce 9, daha sonra aşamalı olarak 6 aya indirilecek.' demişti.Recep Tayyip Erdoğan zorunlu askerliği CHP'nin karşı çıkmasına rağmen 12 aydan 6 aya düşürdü.Kılıçdaroğlu: 'Seçim barajı yüzde 5'e indirilecek.' demişti.Tayyip Erdoğan seçim barajını CHP'nin karşı çıkmasına rağmen % 10'dan % 7'ye düşürdü.Kılıçdaroğlu: 'Seçilme yaşı 21'e inecek.'Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin karşı çıkmasına rağmen seçilme yaşını 18'e düşürdü.Eğitimin tam güne çıkartılacağı belirtilen bildirgede, taşımalı eğitime son verileceği vurgulandı.2015 yılında tam gün eğitim vaadinde bulunan CHP sonrasında ise tam gün eğitim uygulamasının İmam Hatip'leri doldurmak için hayata geçirildiğini iddia etti.CHP, 2015 seçimleri öncesinde '12 Eylül askeri darbesinin mirası olan darbe yasalarını tümüyle ortadan kaldıracağız.' vaadinde bulundu.Ancak, bugüne kadar gerçekleştirilen hemen her anayasa değişikliği için CHP karşı çalışma yaptı.Kılıçdaroğlu 2017 yılında, 'Bir partinin genel başkanı nasıl tarafsız olur? Velev ki seçildi, nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek? Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu? Partili birisinin adaylığını ahlaki açıdan da, vicdani olarak da doğru bulmuyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde açıklanan bildirgede Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda partisinden ayrılmayacağı açıklandı.2018 seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu, 'Bizim onurumuzu zedeleyen Mavi Marmara Anlaşmasını iptal edeceğiz. 9 vatandaşın haklarını savunacağız.' dedi.Ancak aynı dönemde yaptığı başka bir açıklamada ise hem İHH hem de şehitleri aşağıladı. 'Bunların bir de kuruluşları var İHH diye, Mavi Marmara'da ölülerine bile sahip çıkmadılar bunlar. Bunlar da paracı, iradelerini satabiliyorlar. Bir de kendini Müslüman kabul ediyorsunuz?'Kılıçdaroğlu, 'Ülkenin lojistik avantajlarını ortaya çıkarmak üzere Karadeniz'i, Doğu ve İç Anadolu üzerinden Akdeniz'e bağlayan demir yolu hatları inşa edilecek. Marmara Bölgesi'nin etrafında bir ulaşım çemberi oluşturulacak.' vaadinde bulundu.Ancak, Kılıçdaroğlu ihalesi yapılan Bursa - Bandırma demiryolunu pahalı diyerek eleştirdi. Daha önce ise Marmaray projesi 'Ne gerek var' demişti.