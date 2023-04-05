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Mevsim geçişlerinde enerji veren gıda takviyesi Haver Propolsave Imuguard Efervesan seninle!

Mevsim geçişlerinde bazen enerjimizin düştüğünü hissederiz. Bunların yanında yetersiz uyku ve beslenme, yüksek stres düzeyi de bağışıklık sistemimizi etkiler. Dr. Erdem Güleç C vitaminini ve eksikliğini anlattı.

Ekleme: 5.04.2023 - 11:34 Güncelleme: 5.04.2023 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Mevsim geçişlerinde enerji veren gıda takviyesi Haver Propolsave Imuguard Efervesan seninle!
C vitamini (askorbik asid), insanlar için zorunlu bir besindir. C vitamininin vücudun çoğu dokusuna sağlamlığını veren kolajenin üretiminden alyuvarların işlemesine kadar çok sayıda görevi vardır. Beslenme rejiminde C vitamininin eksikliği iskorbüt hastalığına yol açar. Bu hastalık, halsizlik, kolayca kanayan diş etleri, ciltte morluklara neden olan deri altında küçük kanamalar, saçların kıvrılması, eklem ağrısı ve nefes darlığı şeklinde kendini gösterir. C vitamininin günlük yeterli miktarda alınamaması sonucunda, bu kadar ağır bir tablo olmasa bile birçok dermatolojik bulgu ortaya çıkabilir. C vitamini eksikliğinin önemli bir erken belirtisi de bitkinliktir.

1800'lü yıllarda okyanus aşırı seyahat eden denizcilerde ağız içinde yaralar tespit edilmiştir. Bunun nedeninin bu denizcilerin yeterince narenciye tüketmediğinden kaynaklandığı düşünülüp seyahat boyunca içmeleri için “Limonata” hazırlanmıştır. Böylelikle Limonata da yeni bir içecek olarak ortaya çıkmıştır. Limonata içeriğindeki C vitamini sayesinde denizciler C vitamini eksikliğinde ortaya çıkan olan iskorbütten kurtulmuştur.

Mevsim geçişlerinde enerji veren gıda takviyesi Haver Propolsave Imuguard Efervesan seninle!

En çok C vitamini içeren sebze ve meyveler

Meyveler arasında en çok askorbik asit içerenler; limon, portakal, greyfurt, kivi, ananas, çilek ve frenk üzümüdür. Elma, armut ve erik ise bunlara göre daha az miktarda askorbik asit içerir. Sebzeler, özellikle kuşburnu, karnabahar, lahana, ıspanak, kuru soğan, biber, turp, tere, maydanoz ve yer elması askorbik asit bakımından en zengin kaynaklardandır.
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