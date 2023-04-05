İsveç basınında NATO öfkesi: Biz olmadan gidiyorlar!

Finlandiya ve İsveç'in aylardır devam eden NATO belirsizliği, dün açıklığa kavuştu. İttifak'ın üyesi olabilmek için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan iki ülkenin kaderi, aylar süren müzakereler sonrası belirlendi. Finlandiya resmen NATO üyesi olurken, Türkiye'ye verdiği sözleri tutmayan İsveç yine dışarda kaldı.Dün Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleşen törende, Türkiye'nin NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından Finlandiya, NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a katıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto bir araya gelerek resmileşen üyelik hakkında konuştu.NATO üyeliği için aylardır Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te ise bu üyelik umutsuzluk ve öfkeyle karşılandı. Terör örgütü PKK/YPG'ye kucak açan ve Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen teröristleri beslemeye devam eden İsveç basını, NATO üyesi olamayışını gündeme taşıdı.Terör örgütü bağlantılarının yanı sıra İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tepki çeken Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'a müdahale edilmemesi de NATO üyeliği için Türkiye'den ret gelmesine neden oldu.Finlandiya'nın dün resmen NATO üyesi olmasından sonra eleştiri okları, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a yöneldi.İsveç gazetesi Expressen, Finlandiya'nın kabulünü 'NATO üyesi Finlandiya: İsveç'e yardım ediyoruz' başlığı ile okuyucularına servis etti. Finlandiya'ya bizi unutmayın çağrısında bulunan yazıda, ülkeden güvenlik konusunda destek beklediklerine ilişkin ifadeler yer aldı.Haberde Finlandiya'nın üyelik sürecinde İsveç'e yardım edeceğine ilişkin beklentiler de dile getirildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile konuya ilişkin görüşmeler yapacağı ifadeleri kullanıldı.Svenska Dagbladet gazetesi, Finlandiya'nın da üye olması sonucu İsveç'in dışarıda kaldığını ve Rusya'ya karşı güvenlikleri için herkesten yardım beklediklerine yer verdi. 'NATO üyeliğini beklerken birçok ülke, İsveç'e yardım etme sözü verdi. Ama gerçekten tehdit aldığımızda bize yardım gelip gelmeyeceği belirsiz' ifadelerini kullanan gazete, ülkedeki güvensizlik ortamından dem vurdu.Aftonbladet gazetesi dün gerçekleşen kabul törenini, 'Tebrikler Finlandiya: Ama bizi unutmayın' başlığıyla manşete taşıdı. Başbakan Kristersson'un en önemli görevinde başarısız olduğunun altını çize gazete, 'Ulf Kristersson, İsveç'in Finlandiya ile aynı zamanda NATO'ya katılacağına söz verdi. Ama Finlandiya şimdi biz olmadan gidiyor.' ifadeleriyle yaşanan hayal kırıklığını gözler önüne serdi.Haberde ayrıca, Kristerson'un süreci başarısız bir şekilde yönettiğine vurgu yapıldı ve 'Kristersson duvara çarptı' ifadeleri kullanıldı.Dagens Nyheter gazetesi, Finlandiya'nın üyeliğini 'Artık onlar da resmen masada' sözleriyle manşete taşıdı. Finlandiya'nın İsveç'i geride bırakmaması gerektiğini hatırlatan gazete Finlandiya'nın görevinin İsveç'in de üyelik alması için çalışmak olduğunu söyledi.Gazetede yayınlanan bir diğer analizde ise hedefte Türkiye vardı. 'İsveç Türkiye'yi memnun etmeye son verdi' ifadelerinin kullanıldığı haberde, 14 Mayıs seçimleri de ele alındı. İsveç'in üye olamamasında Türkiye'nin rolüne vurgu yapan, ülke yönetiminin terör örgütlerine verdiği destekten bahsetmekten ise geri duran gazete, 'Türkiye seçimleri bizim için bir şeyleri değiştirebilir' sözleriyle umudunu seçimlere bağladığını ortaya koydu.Stoltenberg, terör örgütü PKK ile mücadele etmenin İsveç'in 'kendi sokaklarında devam eden organize suçla mücadelesine' de yardımcı olacağını belirterek 'Bu terör örgütleriyle İsveç gibi bir ülkede uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç arasında yakın bir bağ olduğunu biliyoruz' ifadelerini kullanmıştı.Stoltenberg, 'Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var ve müttefikler bunu gidermeli. İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile iş birliğini artırma konusunda hemfikir olmasını da memnuniyetle karşılıyorum. İsveç terörle mücadelede daha güçlü bir yasa çıkardı. İstihbarat paylaşımı için mekanizmalar mevcut. Silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı. İsveç ve Türkiye terörle mücadelede daha yakın çalışırsa bu Türkiye'nin sadece kendisi tarafından değil, İsveç, Finlandiya, NATO müttefikleri ve AB tarafından da terör örgütü olarak görülen PKK ile mücadelesine yardımcı olur' sözlerini kullanmıştı.