Muharrem İnce, adaylığına kızan CHP'lilere isyan etti! 'CHP bana hile yaptı: Beni partiden tasfiye etmek için aday yaptılar'

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Aday olduğum için bana kızan değerli kardeşlerime' başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Gitsinler istiyorum hepinizden fazla hem vallahi hem billahi' dedi. İnce, ayrıca 'Şunları sormayacak mıyız' diyerek altı soru sordu.Sosyal medya hesabında 4 sayfalık bir metin yayınlayan Muharrem İnce 'Aday olduğum için bana kızan değerli kardeşlerime' başlığını kullandı.İnce'nin açıklamalarından öne çıkan bölümler şu şekilde:Kar demeden, buz demeden, yağmur, çamur, yokuş demeden, engel demeden 3 yıldır yollardayım. 2018 seçimlerinde de hayatımı ortaya koydum 45 günde 75 ilde 107 miting yaptım. Kortizon iğneleri ile ancak ayakta durabildim.Mitinglere geldiği için pişman olduğunu söyleyenleriniz var. Güzel kardeşim o mitinglere benim için değil, ülken için geldin, çocukların için geldin. Ama yine de teşekkür ederim. Çok uğraştık olmadı. Olmadı, çünkü maalesef CHP içine çöreklenmiş bazı çeteler Muharrem İnce kazanırsa biz burada barınamayız diyerek ayak oyunları ile hepimizi sattılar. Sandıklara yeterince gözlemci koymadılar. Seçim gecesi veri alacak sistemleri çöktü. Kendi beceriksizliklerini kapatmak için de seçim gecesinden başlamak üzere hakkımda karalama kampanyası başlattılar. Söylediklerimin doğruluğunu internette yapacağınız küçük bir araştırma ile bulacağınız tanık videolarından teyit edebilirsiniz.Zaten 3 yıldır dile getirdiğim iddiaları CHP yönetimi şimdiye kadar da yalanlamamıştır. 2018 seçimlerinde bana oy verdikleri şüpheli derken CHP yönetimine çökmüş bu insanları kastettim. Sözlerimi çarpıtıp, CHP'li seçmenlerin bana oy vermediğini söylediğimi iddia edenler oldu. CHP seçmeni oy vermediyse ben kimden aldım yüzde otuz küsur oyu? Elbette öyle bir şey yok!Kemal Bey, bahsettiğim çeteler arasında denge kurmaktadır. Onlara hâkim değildir. Kemal Bey'ın benim kazanmam için çalıştığından ve bana oy verdiğinden eminim. Benim kastım o da değildir. Benim sözlerim, merak etmeyin, adresine gitmiştir.Sosyal medyada sık gezdirilen bir videoda Kemal Kılıçdaroğlu karşısında aday olmayacağım diyorum. Söz konusu video 2018 seçimlerinde adaylığım yeni açıklandığı sırada yapılan bir TV programında sarf ettiğim sözlerdir. Bu sözleri daha dün söylemişim, cumhurbaşkanlığında karşısında aday olmayacağım gibi servis ediyorlar. Hâlbuki soru CHP Genel Başkanlığında aday olacak mısınız şeklindeydi. O gün itibarıyla gerçek hislerim öyleydi. Ancak seçim kampanyası süresince ve sonrasında yaşadıklarımdan anladım ki beni aday yapmaları cumhurbaşkanı seçtirmek için değil partiden tasfiye etmek içinmiş. Bu sadece benim tespitim değil, o günlere tanıklık eden CHP'li vekillerin, sonradan tasfiye edilen yöneticilerin, delegelerin tespitidir.Şunları sormayacak mıyız?Memleket Partisi ve Muharrem İnce yok sayılmıştır. Çünkü alacağı oy hesap edilememiştir. Çünkü salon siyasetçileri sahada olmadıkları için halkın sesini dinlemekten uzaktır. Demokratik mekanizmalar işletilmediğinden, partinin gerçek sahibi olan üyeler karar alma mekanizmaları da yer almadığından tabanın talepleri de duyulmamıştır.6'lı masa hayali bir koalisyondur. Bir siyaset mühendisliği projesidir. Partilerin tabanlarının sesine kulak vermeden yapılan tabanda karşılığı olmayan bir projedir. Gerçekte tabanda böyle bir ittifak yoktur. 13 toplantıda başkanın kim olacağını ancak belirleyebilen bir ittifak memleketi yönetemez. Seçmen kafa karışıklığı istemez, önünü görmek ve güvenmek ister ve birbirinden farklı sesler çıkaran bir yapıya tek bir partiymiş gibi oy veremez. Biri kalk gidelim, diğeri otur bekleyelim diyen bir yapı ülkeyi yönetemez. Seçmen bunu görür.Diğer taraftan da her yapılan işe muhalefet etmediğimiz için iyi olana iyi, kötü olana kötü dediğimiz için makul bulunuyoruz. Milli meselelerde örneğin Libya'ya asker gönderilmesinde, Mavi Vatan politikasına, Azerbaycan desteğine, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri ile yapılan mücadeleye destek verdiğimiz için: savunma sanayi projelerine, SİHA'lara, İHA'lara, yerli sanayin gelişmesi için gösterilen çabaları takdir ettiğimiz için de seviliyoruz.