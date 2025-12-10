Büyükçekmece Adliyesi'nde soygununda flaş gelişme! Gözaltı sayısı 12'ye çıktı

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanet bürosundan çalınan 25 kg altın ve 50 kg gümüş sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. O soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 12’ye yükseldi. Tüm şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında Kemal Demir isimli bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan altınlara çalan Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş ise iki çocuğu ile birlikte İngiltere'ye kaçmış ve haklarında kırmızı bülten talep edilmişti.17 ADRESE BASKIN...Başsavcılık tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında firari şüpheli Erdal Timurtaş'ın yakınlarına yönelik 17 adreste 10 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.12'YE YÜKSELDİAralarında Timurtaş'ın kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de bulunduğu 10 şüpheli bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne getirilecek. Öte yandan soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplamda 12 şüpheli bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.