Bakanlık duyurdu! 31 ilde ihracat 1 milyar dolar barajını aştı

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından 2025 yılı ocak-kasım dönemi ihracat verilerini paylaştı. Yapılan açıklamada 45 ilde ihracat artışı kaydedildiği bildirildi. 31 il ise ihracatta 1 milyar dolar barajını aştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Ticaret Bakanlığı olarak, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracatı önceleyen vizyonumuz doğrultusunda; pazar çeşitliliğini artıran, ürün yapısını güçlendiren ve ihracatçımızın küresel rekabette konumunu sağlamlaştıran çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.' ifadeleri kullanıldı.'Küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerine jeopolitik gerginliklere ve belirsizliklere rağmen 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde 45 ilimizin ihracatı artış göstermiştir.2025 yılı ocak-kasım döneminde ihracatımız yüzde 3,7 artışla 247 milyar 188 milyon dolara ulaşmış, bu dönemde 31 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek Türkiye'nin üretim ve ihracat gücünü bir kez daha teyit etmiştir.2025 yılı Kasım ayında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara ihracatta ilk beşi oluştururken; Tekirdağ, Sakarya, Mersin, Gaziantep ve Manisa ikinci beşte yer alarak ülkemizin ihracat performansına güçlü katkı sağlamıştır. Kasım 2025 döneminde İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Tekirdağ illerimiz, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek ülkemizin üretim gücünü ve ihracat kapasitesini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu başarı, hem bölgelerimizin dinamizmini hem de Türkiye'nin küresel ticaretteki kararlı yükselişini güçlü biçimde teyit etmektedir.2025 yılı kasım ayında faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul 4 milyar 459 milyon dolarla birinci, Kocaeli 2 milyar 882 milyon dolarla ikinci, Bursa 1 milyar 824 milyon dolarla üçüncü sırada yer almaktadır.2025 yılı kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla; Kocaeli 361 milyon dolarlık artışla birinci il, Ankara 206 milyon dolarlık artışla ikinci il, Çorum 202 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Bursa 111 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Sakarya ise 110 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır.En fazla ihracat yapan ilk üç il olan İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da ihracatın yoğunlaştığı sektörler şu şekilde:En fazla ihracat yapılan ilk 3 fasıl:Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar -> 645 milyon 196 bin dolarÖrme giyim eşyası ve aksesuarı -> 453 milyon 259 bin dolarKazanlar, makinalar -> 440 milyon 547 bin dolarEn fazla ihracat yapılan ilk 3 fasıl:Motorlu kara taşıtları -> 1 milyar 206 milyon 910 bin dolarElektrikli makine ve cihazlar -> 238 milyon 446 bin dolarMineral yakıtlar ve mineral yağlar -> 215 milyon 598 bin dolarEn fazla ihracat yapılan ilk 3 fasıl:Motorlu kara taşıtları -> 727 milyon 680 bin dolarKazanlar, makinalar -> 341 milyon 847 bin dolarMobilyalar, yatak takımları, aydınlatma ürünleri -> 116 milyon 470 bin dolarEn fazla ihracat yapan ilk üç il olan İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da ihracatımızın yoğunlaştığı ülkeler şu şekilde:En fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke:Amerika Birleşik Devletleri -> 459 milyon 108 bin dolarAlmanya -> 315 milyon 261 bin dolarBirleşik Arap Emirlikleri -> 203 milyon 484 bin dolarEn fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke:İngiltere -> 344 milyon 980 bin dolarAlmanya -> 259 milyon 664 bin dolarİtalya -> 176 milyon 695 bin dolarEn fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke:Almanya -> 280 milyon 102 bin dolarFransa -> 268 milyon 60 bin dolarİspanya -> 148 milyon 96 bin dolarTicaret Bakanlığı olarak, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracatı önceleyen vizyonumuz doğrultusunda; pazar çeşitliliğini artıran, ürün yapısını güçlendiren ve ihracatçımızın küresel rekabette konumunu sağlamlaştıran çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer yandan, ihracatımızın ülkemizin tüm bölgelerine güçlü ve dengeli bir şekilde yayılmasını hedefliyor; yerelde büyüyen üretim kapasitesi ve artan istihdam ile daha müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımıza azimle devam ediyoruz.'