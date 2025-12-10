Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında şoförlerin yolsuzluk diyaloğu dosyada: ''Acemi hırsızlar fena götürüyorlar''

Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü davasında, tutuklu iş adamı Hüseyin Köksal'ın şoförleri Servet ve Güven Yıldırım'ın telefon konuşmaları dikkati çekti. Mahkeme kararıyla dinlenen iki şoförün, yaklaşan operasyon, mal varlığı gizleme senaryoları ve firari Emrah Bağdatlı'nın serveti hakkında yaptıkları konuşmalar ortaya çıktı. TRT Haber'in haberine göre iki şoförün 'Fena götürüyorlar, korkunç rakamlar' dedikleri kayda girdi.Servet Yıldırım: Acemi hırsızlarGüven Yıldırım: Usta acemi macemi ama fena götürüyorlar ya, fena korkunç rakamlarServet Yıldırım: Tabii tabii Emrah Bağdatlı'ya baksanaGüven Yıldırım: Kaça almış orayı?Servet Yıldırım: Kaça almıştır abi? 100-150 milyondan aşağı değildir.