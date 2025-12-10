Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında şoförlerin yolsuzluk diyaloğu dosyada: ''Acemi hırsızlar fena götürüyorlar''
İBB Eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk davasında tutuklu iş adamı Hüseyin Köksal'ın şoförleri Servet ve Güven Yıldırım'ın telefon konuşmaları dosyada yer aldı. Firari Emrah Bağdatlı hakkında konuşan iki şoför ''Acemi hırsızlar fena götürüyorlar. Korkunç rakamlar'' ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü davasında, tutuklu iş adamı Hüseyin Köksal'ın şoförleri Servet ve Güven Yıldırım'ın telefon konuşmaları dikkati çekti. Mahkeme kararıyla dinlenen iki şoförün, yaklaşan operasyon, mal varlığı gizleme senaryoları ve firari Emrah Bağdatlı'nın serveti hakkında yaptıkları konuşmalar ortaya çıktı. TRT Haber'in haberine göre iki şoförün 'Fena götürüyorlar, korkunç rakamlar' dedikleri kayda girdi.
Servet Yıldırım: Acemi hırsızlar
Güven Yıldırım: Usta acemi macemi ama fena götürüyorlar ya, fena korkunç rakamlar
Servet Yıldırım: Tabii tabii Emrah Bağdatlı'ya baksana
Güven Yıldırım: Kaça almış orayı?
Servet Yıldırım: Kaça almıştır abi? 100-150 milyondan aşağı değildir.