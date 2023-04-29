Zafer Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı: Numan Kurtulmuş partililere rozet taktı

İstanbul'da, Zafer Partisi'nden istifa eden, aralarında kurucu üyelerin de bulunduğu 300 kişi AK Parti'ye katıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen 'Milletimizin Partisi AK Parti'ye Katılım Töreni'nde, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta hayati bir seçime gireceğini, bu seçimin Türkiye'nin hangi istikamete gideceğinin seçimi olduğunu söyledi.Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın torunu milletin hangi zor şartlardan geçilirse geçilsin mutlaka tam bağımsızlık istikametinde yürüyebilecek kabiliyete ve kudrete sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin 'güçlü ve büyük Türkiye' istikametinde gideceğine inandığını ifade etti.Türkiye'de son 21 yılda yapılan hizmetleri, 'milletin hayallerinin ortaya çıkması' şeklinde değerlendiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:Kurtulmuş, siyasette en kötü şeyin vizyonsuzluk olduğunu belirterek, 'Vizyonu olmamaktan daha kötüsü ise hedefi, ideali, fikri ve ülküsü olmamaktır. İşte bizim en büyük özelliğimiz, 'Türkiye Yüzyılı' diye bir hedef ortaya koyabiliyorsak, şimdiye kadar yapılanları gerçekleştirilmiş hedefler olarak görüyor ve onun üstünde Türkiye'nin yeni bir döneme kapılarını açması için canla başla mücadele ediyoruz.' ifadesini kullandı.Milletin Sünniliği ve Aleviliği bir ayrıştırma vesilesi olarak kabul etmeyeceğini, Aleviliğin de Sünniliğin de ülkenin zenginliği olduğunu dile getiren Kurtulmuş, 'Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dediğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum; bizim Alevilik, Sünnilik diye bir dinimiz yok, bizim Müslümanlık diye bir dinimiz vardır ve bu halkın da yüzde 99'u Müslüman bir millettir.' dedi.Kurtulmuş, bu ülkenin vatandaşı 85 milyonun hangi etnik kökene ait olursa olsun kardeş olduğunun ve aynı kaderi paylaştığının altını çizdi.Türkiye'nin kendi eksenini tahkim ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin son terörist kalmayıncaya kadar değil, terör örgütlerinin arkasındaki bütün destekler ortadan kaldırılıncaya kadar terörle mücadelesine devam edeceğini, esenlikli ve güvenlikli bir ülke olacağını kaydetti.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'ye katılan eski Zafer Partisi Kurucular Kurulu üyesi Ayşe Melda Topyay, eski Genel İdare Kurulu üyeleri Oğuzhan Yılmaz ve Mutlu Er'in de konuşma yaptığı programda, AK Parti'ye katılan 300 kişiyi temsilen bazı partililere rozet takıldı.