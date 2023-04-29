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Eyüpsultan'da istinat duvarı çöktü: 5 bina tahliye edildi

Eyüpsultan'da bir binanın istinat duvarının çökmesi sonrası çevredeki 5 bina boşaltıldı.

Ekleme: 29.04.2023 - 16:28 Güncelleme: 29.04.2023 - 16:29 / Editör: Ozge Selin
Eyüpsultan'da istinat duvarı çöktü: 5 bina tahliye edildi
İstanbul Eyüpsultan İslambey Caddesi 2. Arı sokakta dün akşam saat 20.20 sıralarında 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

Çöken duvar, yandaki binanın üzerine devrildi. Binadaki 3 dairede hasar meydana gelirken olayın ardından itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, yıkılma riski taşıyan çevredeki 5 binada oturanlar tahliye edildi. Ekipler boşaltılan binaların önüne ise şerit çekti.

Mahalle sakini Mehmet Eker, daha önce de riskli gördüğü duvar için defalarca kez yetkili kurumlara gittiğini ancak bir netice alamadığını ifade etti. Eker, 'Dünden beri yarılmaya başlamıştı. Yarın tamir ederim dedim. Ben burayı 2002'den beri gerekli yerlere gidip rica ettim. Ancak bir netice alamadım. Ben de madem öyle 'Bir musibet bin nasihatten iyidir' diyerek bıraktım. Ve sonunda böyle oldu. 10 metreye bir tane kolon konulmadı. Bir tane tahliye borusu konulmadı. Ben bunu 2002'de, 2010'da, 2015'te dile getirmiştim. Şu an mağduriyet yaşıyoruz. Hayvanlarım aşağı düştü. Kurtarılmayı bekliyorlar. Burada 4-5 bina boşaltıldı. İtfaiye geldi, AFAD geldi. Gece saat 02.00 gibi tekrar kontrol etmeye geldiler. Çok şükür can kaybı ya da yaralanma olmadı. Bizim evimizde sıkıntı yok. Yıkılan yerin 4 metre aşağısına kadar topraktı. O toprak inşaat yapılırken duvarın arkasına dolduruldu. Zamanla da gitti' dedi.

Eyüpsultan'da istinat duvarı çöktü: 5 bina tahliye edildi


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