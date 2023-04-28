Kılıçdaroğlu’nun 'Atatürk Havalimanı’nı vereceğiz' dediği şirketin ABD'de yolsuzluk yaptığı ortaya çıktı

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala partilerin de seçim vaatleri ortaya çıkmaya başladı.Cumhurbaşkanı yardımcılığı vaat ettiği isimlerle seçim çalışmalarını sürdüren Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı ile ilgili bir video paylaştı.Kılıçdaroğlu yayınladığı videoda, TEKNOFEST sayesinde son dönemde adeta teknoloji üssü haline gelen Atatürk Havalimanı ile ilgili konuştu.Sierra Nevada Corporation (SNC) ile birlikte Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay merkezi yapacaklarını öne süren Kılıçdaroğlu 'Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmaları merkezi haline getireceğiz; kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri ile görüştüm.' ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun birlikte iş yapmayı vaat ettiği SNC adlı şirketin ABD'de yolsuzluk olayına karıştığı ortaya çıktı.Aralık 2022'de Doğu Kaliforniya Avukatlık Ofisi tarafından yayınlanan basın bülteninde, Amerika Birleşik Devletleri Başsavcısı Phillip A. Talbert'in açıklamasına yer verilerek, Sierra Nevada Corporation (SNC) adlı şirketin iki ayrı konuda bilerek işçilik maliyetlerini fazla hesapladığı ve oranları şişirerek yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 10 milyon dolar ödediği bilgisi paylaşıldı.Haberde şu ifadeler yer aldı;Amerika Birleşik Devletleri Başsavcısı Phillip A. Talbert bugün, savunma ve uzay sözleşmeleri uyarınca federal kurumlara çeşitli hizmetler sağlayan Sierra Nevada Corporation'ın (“SNC”) federal Yanlış İddialar Yasasının ihlal edildiği iddia edilen iki meseleyi çözmek için toplam 10 milyon dolar ödediğini duyurdu. Aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, SNC'nin iki ayrı konuda bilerek işçilik maliyetlerini fazla hesapladığı ve oranları şişirdiği iddia edilmektedir.SNC'den bilerek kaynaklanan uygunsuz suçlamalar: (1) Ordunun Çok Sensörlü Hava İstihbarat Gözetleme Keşif (MAISR) programı kapsamında mükerrer çalışma saatleri, prim oranları ve yetkisiz uzatılmış çalışma saatleri; ve (2) bazı federal kurumlarla yapılan sözleşmelerde daha yaygın olarak uygulanan şişirilmiş oranların uygulanmasıyla sonuçlanan belirli ikramiye maliyetlerinin yanlışlıkla tahakkuk ettirilmesi ve harcanması. Hükümet, maliyetleri doğru bir şekilde belirlemek ve oranları doğru bir şekilde hesaplamak ve hükümet programlarındaki iş için uygun şekilde ödeme yapmak için sözleşme maliyetlerinin hem niteliğini hem de zamanlamasını sınıflandırmak için üstlenicilere güvenmektedir.ABD Başsavcısı Talbert, 'ABD Savcılığı, federal satın alma sözleşmelerinin bütünlüğünü korumaya kararlıdır. Federal kurumların mal ve hizmetler için uygun şekilde ücretlendirilmesini sağlamak için en yüksek doğruluk standartlarına uymayan federal yüklenicileri şiddetle takip edeceğiz' ifadelerini kullandı.Özel Yetkili Bryan D. Denny, 'Açıklanan uzlaşma, Savunma Departmanı (DoD) ve Amerikalı vergi mükellefi için bir zaferdir, çünkü müteahhit tarafından yapılan haksız iddialara dayanarak yapılan uygunsuz ödemeleri geri alarak sözleşme sürecinin bütünlüğünü yeniden sağlar. DCIS, kolluk kuvvetleri ortaklarımızla birlikte, Savunma sözleşmesi sürecinin ve vergi mükellefi kaynaklarının bütünlüğünü korumak için mevcut tüm araçları kullanacaktır' dedi.DACID Binbaşısından Sorumlu Özel Ajan L. Scott Moreland, 'Bu anlaşma, Ordu Kriminal Soruşturma Birimi (DACID) Departmanının ve kolluk kuvvetleri ortaklarımızın Birleşik Devletler Ordusunun varlıklarını koruma ve savunma konusundaki kararlılığını ayrıca gösteriyor' dedi.Bu mesele, Savunma Sözleşmesi Yönetim Dairesi, Savunma Sözleşmesi Denetim Dairesi, Savunma Kriminal Soruşturma Servisi ve Ordu Kriminal Soruşturma Dairesi Departmanı ile koordineli bir çabayla ABD Başsavcı Yardımcısı Catherine J. Swann tarafından ele alındı. Talepler yalnızca iddia niteliğindedir ve herhangi bir sorumluluk tespiti yapılmamıştır.