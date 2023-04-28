İzmir'de balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir Seferihisar'da teknede balık tutan Muhammet Urak, dengesini kaybederek bir anda denize düştü. Urak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de saat 10.30 sıralarında Seferhisar'ın Sığacık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, teknede balık tutan Muhammet Urak bir anda denize düştü.Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Denizden çıkarılan Urak, sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.