Bakan Çavuşoğlu Sudan'daki son durumu açıkladı: Bin 834 kişiyi tahliye ettik

Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tahliye çalışmalarındaki son durumu paylaştı.Bakan Çavuşoğlu, şu ana kadar bin 834 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:Sudan'da tansiyon yüksek, olaylar devam ediyor. Türk vatandaşlarının bölgeden tahliyesi sürüyor. 1834 vatandaşımızı tahliye ettik. Bize 'dönmek istiyoruz' diyen her bir vatandaşlarımızla irtibat kuruyoruz.Her iki tarafın da bize karşı kötü niyeti yok fakat bir uçağımızın kuyruğuna kurşun isabet etti. İncelemeler sürüyor. Uçaklarımızın güvenliğini de garanti altına alarak tahliyeyi sürdürüyoruz. Sudan'dan bugün tahliye uçağımız 270 vatandaşımız ile ayrıldı. Bakan yardımcımız gelecek hafta ara buluculuk için Sudan'a gidecek.Türkiye iki konuda marka oldu. Birincisi arabuluculuk, ikincisi ise tahliye... COVID-19 zamanında 100 bin vatandaşımızı tahliye ettik. Başka ülkelerden insanları da yurtlarına kavuşturduğumuz oldu. Kolay bir dönem değildi. Stratejik yöntemler bularak çok sayıda vatandaşımızı getirdik. Herkes büyükelçiliklerini kapatırken biz tam kapasite çalıştık.Kim bizden yardım istiyorsa biz inancına kökenine bakmadan yardımcı oluyoruz. Devletin girişimci ve insani politikalarının kaynağı bizim insanımızın yapısıdır. Ecdadımızdan kalmış bir miras.Batı ülkeleri tamamen ortadan kayboldu, siyasi bir tıkanıklık oluştu. Terör örgütleri onlara da tehdit bize de tehdit oluşturuyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz biz. PKK'ya karşı birlik olmamız lazım.Dönmesi gereken göçmenler dönecektir ama düzenli bir şekilde dönmeleri lazım. Siyasi kaygıyla popülizm yaparsak bu olmaz. Güvenli bir şekilde dönmeleri gerekiyor. Bunun için Suriye rejimiyle iş birliği yapılması gerekiyor. Temel ihtiyaçlarının karşılanmasında kimlerle iş birliği yapacağız? Bunu yapmamız gerekiyor. Dönmeleri için teşvik etmemiz lazım.Biz oradaki askeri kontrolü bıraksak ne olur? Terör bizim topraklarımıza kayar. Bu durum sürekli oradan Türkiye'ye terör saldırılarına maruz kalmak demektir. Biz çekildiğimiz zaman kan gövdeyi götürür. Mehmetçik orada olmasa PKK/YPG büyük bir göç dalgası başlatır.Muhalefet sorumsuzca konuştuğu için bu gerçekçi değil. Buralarda tam hakimiyeti sağlamak lazım. Bizim Suriye toprak bütünlüğüne saygımız elbette var. Keşke Irak'ta PKK'yı terör örgütü listesine eklese de beraber çaba sarf etsek. Teröre karşı birlik olmalıyız.Türkiye'nin tarafsızlık politikaları herkesin imrendiği bir nokta. Türkiye'nin çıkarına adımlar atılıyor. Tahıl sevkiyatı konusunda ödemeler için Türk bankasının ara buluculuk yapması gündemde. BM ile de temas halindeyiz.Sandıklara gidilmesi için çağrı yaptık. Ülkenin yönetilmesinde söz sahibi olunmalı, her seçimde katılım artıyor. Her partinin sandık başında müşahitleri var güvenlik konusunda bir sorun yok. Yurt dışında seçime katılım oranı her seçimde daha da artıyor. Fakat Almanya'nın izin vermemesine çok şaşırdık. Geçmişte böyle bir sorun yaşanmamıştı. Almanya'dan beklentimiz kararını gözden geçirmesi. Bu vatandaşlarımızı bir misyonlarımızın olduğu yere gitmek için neden zorlayalım. Vatandaşlarımızın çok büyük bir memnuniyeti var. Güvenliğin de sağlandığına göre Almanya'nın da izin vermesi gerekiyor.Muhalefet her yerde, her platformda Türkiye'yi şikayet ediyor. Gerçek dışı ithamlarla suçluyorlar. Türkiye'nin imajı diye bir şey düşünen yok. Yaptırımlara katılmanın bir faydası yok. 'Aferin Türkiye' diyecekler diye neden bir tarafa sırtımı döneyim. 60 sene Avrupa Birliği kapısında bekledik de ne oldu? Üye mi yapıyorlar? Tarafsızlığımızı kaybedersek avantajlarımızı da kaybederiz.Antalya'da çok ciddi bir rağbet var, benim şahsıma değil AK Parti'ye destek görüyoruz. Antalya, ülkesine aşık ve ülkesi için canını veren gerçek milliyetçilerle doludur. Antalyalılar hizmet edeni tutar.HDP ile dolayısıyla PKK ile bir ittifak yaptıklarını saklayamadılar, herkes gördü. Antalya'da CHP'liler tepkili. Antalya'da en iyi liste Cumhur İttifakı'nda. Cumhurbaşkanımıza buradan çok güçlü bir destek vereceğiz.Bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığından: Tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlanmış olduMilli Savunma Bakanlığı da tahliye operasyonlarına ilişkin, 'Çatışmaların devam ettiği Sudan'dan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait A400M tipi ağır nakliye uçağımız ile 101 vatandaşımız daha emniyetle ülkemize ulaştırıldı. Böylece tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlanmış oldu.' açıklamasında bulundu.