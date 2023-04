Sivas- Ankara Hızlı Tren Hattı açılışı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Biz söz verirsek yaparız

Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni için Sivas'ta bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, burada açıklamalarda bulundu.Fuat Oktay şunları söyledi: Hızlı tren hattımızı kullanarak sizlerin huzurunuza geldik. Hızlı tren hattımızın tüm şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce Cumhurbaşkanımız müjdeyi sosyal medyadan duyurdu. Mayıs ayı sonuna kadar herhangi bir ücret alınmayacak. Cumhurbaşkanımızın hediyesi. Sivas'tan Ankara'ya 2 saatte, İstanbul'a 6 saatte gidilecek. Tabii bu hat Sivas'ta bitmeyecek. Erzincan'a gidecek. Oradan da Kars'a kadar uzanacak. Sivas'ın belediye başkanlığını yapmış birisi Sivas'a hızlı tren hattına gerek olmadığını söylemişti. Açtık, şimdi göreceğiz. Biz bu CHP zihniyetine takılıp gidenleri ciddiye almıyoruz. Bizim için asolan Sivaslının ne dediğidir. Nuri Demirağ'ın şehri Sivas'a böyle bir proje yakışır. Selçuklu'nun varisi olan Yiğido'ları da böylesi yakışır. Milli mücadelenin Sivas'a hizmetlerimiz bundan ibaret değil. Son 21 yılda 90 milyar lira yatırım yaptık. Sivas'ı alt ve üst yapısıyla geliştirmek için gecemizi gündüzümüze kattık.Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz çalıştık. Sivas'a ve çoğu ilçesine doğalgazı getirdik. Kalan ilçeleri de doğalgaza kavuşturuyoruz. Kendi gazımızla beraber elimiz bu konuda daha da rahatladı. Biz, mühendisimize yerli ve milli insanımıza birileri inanmasa bile inanıyoruz. 1 yıl ücretsiz doğalgaz verilecek. Hatta Gençlik ve Aile Bankası kurulacak bu gazdan. Mesela ev hanımlarımızın primlerinin 3'te biri buradan ödenmek koşuluyla biz ödeyeceğiz. Gençlerimizin her adımda yanlarında olacağız. Sivaslı gencimiz evlenmek istediğinde 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL kredisini alacak. Petrol üretimimizi şimdilik iki katına çıkarıyoruz. Yakında yeni müjdelerle bu oranı daha da artıracağız. Müjdeler dün terörün olduğu yerlerden geliyor. Terörü dağdan kazıdık. Terörün başını eze eze geleceğiz. İster PKK, ister FETÖ olsun isterse kim olursa olsun.Recep Tayyip Erdoğan'ın eserlerini hep birlikte gördük. Tayyip Erdoğan ve kadrosu işte. Say say bitmiyor. Bu eser ve hizmet siyasetinin devam etmesi için 14 Mayıs çok önemli. Sivaslı kardeşlerim, Ramazan bayramını geride bıraktık Kurban Bayramı'na hazırlanıyoruz. İstismar etmedik değer bırakmıyorlar. Kim? Kılıçdaroğlu ve avanesi. Tek bir ortak noktaları var. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Aman gitsin de ne olursa olsun. Onu dedirten kim? O vesayetçilere sesleniyoruz. Düşmanlıkları bize değil de bizim temsil ettiğimiz yerli ve milli değerlere. Gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki, herkese mavi boncuk dağıtıyorlar. HDP üzerinden ne söz verdilerse. Şimdi de Yeşil Parti diyorlar. Bunlar çok mahir. Sürekli isim değiştirerek, milleti aldatacaklarını zannediyorlar. Yeşil Sol Parti'nin HDP olduğunu milletim bilmiyor mu? PKK'nın YPG olduğunu bilmiyor mu? YPG'nin SDG olduğunu bilmiyor mu? Onun meclisteki uzantısını HDP olduğunu bilmiyor mu Onunla iş tutanın da Kılıçdaroğlu ve avanesi olduğunu bilmiyor mu? Bölücü terör örgütünün elebaşları alenen bunlara destek veriyor.Artık ABD'deki benzinlikte kime söz verdilerse, FETÖ ihanet çetesinin tüm mensupları bunların davullarını çalışıyor. Londra'daki tefecilere ne söz verdilerse, sosyal medya tüm algoritmasını buna göre ayarlıyorlar. Ayarlasınlar. Kime güvenirse güvensinler. Biz milletimize güveniyoruz. Masanın başındakilerin tabanındakileri de bunları şaşkınlıkla izliyorlar. Bazıları var ki, ömürleri boyunca biriktirdiklerini kumar masasına meze etmekten çekinmiyorlar. Biz kumar masası demiyoruz. Akşener diyor. Daha ötesini de söyledi de dilimiz varmıyor. Kendilerini düşürdükleri içler acısı duruma üzülmeden edemiyoruz. Cumhur İttifakı olarak hemen şimdi diyerek hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Biz Türkiye Yüzyılı derken onlar ne yapıyor. Şehirlerimizi kalkındırmak için tek bir projeleri var mı? Bol keseden atıyorlar. İnsanlarımızın huzurunu esenliğini güçlendirmek için ortaya koydukları bir irade var mı? Bunun yerine Kürt diyerek, Alevi diyerek, Sunni diyerek milletimizin arasına fitne sokmaya çalışıyorlar. Bunun yerine aile yapımızı yıkmaya çalışıyorlar. Başka isimlerle kimse anlamasınlar diye LGBT diyorlar ya. Yani sizin erkek evladınızın bir erkekle evlendiğini düşünün. Sivas bunu kabul eder mi? Sivas buna susacak mı? Türkiye gereğini yapacak. Hangi ismi kullanırsa kullansınlar, aile yapımızın dinamit koyulmasına izin vermeyeceğiz.Yatırımcıları tehdit ederek, ülkenin kazanımlarını değersizleştirmeye çalışıyorlar. Çalışsınlar. Sebebini anlamadığımız bir kinle ülkede yapılan her şeyi yıkmaya çalışıyorlar. Tek vaatleri Erdoğan'ın eserlerini tersine çevirip yıkmak. Hadi savunma sanayisini anladık. Onları ağababaları istiyor. Peki çocuklarımızdan, ailelerimizden ne istiyorlar. İnsanımızın günlük hayatındaki sıkıntılarını görmezden gelmiyoruz. Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek boynumuzun borcudur. Geçmişte yaptık, şimdi de yapacak biziz. Ekmeğinizi büyütmek için üretimi artıracaksanız. Birisi bunları, size bedavaya getireceğini söylüyorsa geleceğimizi tehlikeye atıyor demektir. Kılıçdaroğlu ve avanesi ülkeye eser kazandırmaya 7'li masaya koltuk dağıtmakla karıştırıyor. Bizim bu kıyafetsiz siyaset erbabıyla işimiz olmaz. Türkiye Yüzyılı için hayallerimiz var. Yüzlerce projelerimiz var. Sivas'ın heyecanı muhteşem. Siz de bu coşku olduğu sürece söylediklerimizin hepsini daha fazlasıyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçireceğiz.Öncesinde de Kırıkkale Millet Bahçesi, Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi ve Yahşiyan Yenişehir Köprülü Kavşağı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Oktay önemli açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:Ülkemizden en önemli yatırımlarından birini daha devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. 85 milyon vatandaşımıza hayırlı olmasını diliyorum. Her aşaması titizlikle yürütülmüş zorlu sürecin meyvesi olan hızlı tren hattımız iftihar kaynağı olacak. Bugün 405 km uzunluğunda altın halka ekliyoruz. Bu proje bölgeye çağ atlatacak. En kritik aşamalardan biri daha tamamlanıyor.Bu hatla toplam tran yolu hattı uzunluğu 13 bin 896 km'ye, hızlı tren hattı uzunluğu ise 2 bin 228 km'ye çıkmış oluyor. Türkiye sadece bölgesinde değil dünyada liderliğe oynuyor. Biz eser siyasetinde varız.Biz söz verirsek yaparız. Kılıçdaroğlu ve avaresi gibi boş vaatlerle zaman harcamayız.Tarım ve ormanda 5 baraj, 28 dere ıslahı, 2 hidroelektrik santrali yaptık. Savunma sanayinde kentimize bir tekno kent ve araştırma geliştirme merkezi kurduk. Savunma sanayinin kalbi Kırıkkale'dir. Tüm ilçelerimizi nasıl doğal gaza kavuşturduysak burada da kavuşturacağız.Yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Kılıçdaroğlu'nun anlaması mümkün değil. Bir bakkalı dahi yönetemeyecek olanlar ülkenin yönetimine talip olacakmış. Bunların projeleri istişare etmeleri dahi mümkün değil. 80 yılda yapılamayanları biz 20 yılda yaptık. Türkiye Yüzyılı ile birlikte geleceğe yürüyeceğiz. Kırıkkale ülkemizin en önemli ulaşım kavşaklarından biri. Ulaşım her açıdan daha konforlu hale geliyor. Tatil ve bayramlarda yollarımız kan gölüne dönmüyor. Yeşil dönüşüm diyoruz ya orada da liderliğe oynayacağız.