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Mansur Yavaş'tan şehit ailelerine büyük ayıp! Şehit ailelerinin parasına göz dikti

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Kuvvetlerde şehit olan Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir'in kurduğu şehit ailelerine hizmet veren Vatan Yıldızları Vakfı'nın binası icra yoluyla tahliye edildi.

Mansur Yavaş'tan şehit ailelerine büyük ayıp! Şehit ailelerinin parasına göz dikti
Ekleme: 26.04.2023 - 11:07 Güncelleme: 26.04.2023 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş'tan şehit ailelerine büyük ayıp! Şehit ailelerinin parasına göz dikti
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimi engelleyen şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, Niğde'de şehit aileleri ile birlikte 2019'da hizmet amacıyla Vatan Yıldızları isminde bir vakıf kurdu. Halisdemir 2020'de bu vakfı Ankara'ya taşımak isteyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yer tahsisi için randevu talep etti.

HARABE BİNAYI VERDİ
Mansur Yavaş, Soner Halisdemir'e mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan müstakil iki katlı bir binayı kira bedelsiz sözlü olarak tahsis etti. Halisdemir, tahsis edilen binanın kullanılmaz durumda olması nedeniyle 2 milyon liralık tadilat yaptırdı.

GÜVENEREK İMZA ATTI
Tadilatın devam ettiği sırada ANFA Güvenlik Şirketi yetkilileri Halisdemir'in vakfına giderek bina ile bütün hakların ANFA Güvenlik Şirketine devredildiğini söylemesi üzerine vakıf ve ANFA arasında formalite olarak kira sözleşmesi imzalandı. Kamu kurumu olması nedeniyle güvenerek sözleşmeyi imzalayan Halisdemir 2022'de binaya taşındı

YAVAŞ GÖRÜŞMEDİ TAHLİYE EDİLDİ
Bir süre sonra ANFA tarafından aranan Halisdemir'e 1,5 yıllık kira bedelinin olduğu söylendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüşmek isteyen Halisdemir'in tüm çabaları boşa çıktı. Bu sırada icra yoluyla Halisdemir tahliye edilirken, kira bedeli karşılığında da vakıfta bulunan eşyalar alındı.

ZARAR 2 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE
Bina içerisinde bulunan 150 bin liralık 7 palet fayansın da alınması üzerine Halisdemir Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Halisdemir, vakfın 2 milyon 150 bin TL'lik zararının olduğunu, kendisini zarar uğratan ve görevlerini kötüye kullanan Ankara Büyükşehir Belediyesi görevlileri hakkında şikayetçi olduğunu kaydetti.

Mansur Yavaş'tan şehit ailelerine büyük ayıp! Şehit ailelerinin parasına göz dikti
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