Altay Yunanistan basınında! Yunan uzmandan dikkat çeken yorum: Avrupa Türkiye ile iş birliği yapmak için can atıyor

Türkiye Savunma Sanayii'ndeki gelişmeler Yunanistan tarafından yakından takip ediliyor. Dünyanın ilk drone gemisi olarak geçen TCG Anadolu'nun ardından ise bu defa Yunan basınında Türk tankı Altay vardı.Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Altay'ı test edilmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) verdiğinden bahsederek 'Yeni Türk tankı teslim edildi: Başka ne planlıyorlar?' sorusu soruldu.Ardından Başkan Erdoğan'ın tankın teslimi sırasında, 'Kendi üretebileceğimiz hiçbir ürünü dışarıdan temin etmemeyi seçtik. Hedefimiz tam bağımsız bir savunma sanayi' dediğine dikkat çekildi. Haberin devamında ise Akkuyu Nükleer Santrali'nden bahsedildi. Şimdilerde Yunan medyası gözünü yarına dikmiş durumda. Akkuyu Nükleer Santrali yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferanslı katılımıyla Başkan Erdoğan tarafından açıklacak.Yunan medyasında konuşan Mora Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Diplomasi ve Uluslararası Örgütlenme Profesörü Antonis Klapsis durumla ilgili Yunan medyasına konuştu. Klapsis olası gelişmelerden sonra Avrupa güçlerinin Türkiye Cumhurbaşkanı ile iş birliği yapmak için koştuğunu ifade etti.Klapsis, 'Erdoğan'ın tek hedefi bu değil. Erdoğan aynı zamanda TCG Anadolu'nun iki katı büyüklüğünde bir uçak gemisi inşa etmeyi de planlıyor. Bunun yanı sıra İngiltere ile planlanan denizaltı projesi var. Ayrıca Japonya iş birliği ile ikinci bir nükleer santral devrede' sözlerine yer verdi.Erdoğan'ın karakteristik olarak büyük bir güç olmayı hedeflediğini belirten profesör, 'Avrupalılar aynı zamanda şunun da farkında: Türkiye, Doğu ile Batı arasındaki çok önemli bir jeopolitik konuma sahip' dedi. Yeni Altay tankı geçtiğimiz günlerde TSK'ya teslim edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde düzenlenen Yeni Altay Tankının Testler için TSK'ya Teslimi Programı'nda yaptığı konuşmada, Akyazı'daki programının ardından yol boyunca vatandaşın önünü kestiğini bu nedenle törene biraz geciktiğini söylemişti.Siyasetin böyle bir özelliğinin olduğunu dile getiren Erdoğan, 'Eğer selam vermez geçerseniz faturasını ağır ödersiniz. Onun için de biz selam vermek durumunda kaldık. Ama borçlu çıkmadık. Güzel geçti. Bugün Altay tankının bu teslim töreninde de gönüllerin teslim alınması bize ayrı bir güzellik kattı.' diye konuşmştu.