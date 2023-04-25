Sözleri Yunanistan'da manşet oldu! Bakan Çavuşoğlu Yunan siyasilere çok sert çıktı: Kendi işinize bakın

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik 6 Şubat tarihli asrın felaketi olarak bilinen Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem afetinin ardından azalmış gibi duruyor. Yunan ekiplerin Türkiye'nin yaralarını sarmak için canla başla çalışması iki ülkenin de birbirine ısınmasına neden oldu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün yaptığı açıklamalar ise Yunanistan'ın gündemini oldukça meşgul etti. İlişkilerin olumlu yönde ilerlemesi için iki tarafın da çaba gösterdiğini ifade eden Çavuşoğlu, 'Yunanistan'ın 6 milli kara suları üstünde 10 millik hava sahası talep etmesi ve uçaklarımızın o hava sahasına girmesi uluslararası adilliğe aykırı bir durum. Sonra da 'ihlal ettin' diye başlıyorlar' dedi.Çavuşoğlu konuşmasının devamında 'Benzer şekilde mülkiyeti belli olmayan adacıklar var. Lozan ve Paris antlaşmalarından bahsediyorum, egemenliği anlaşmalarla net olarak belirlenemiş. Haklı olarak 'onlar bizim' diyoruz. Yunanistan da 'bizim' diyor ve gerginlik çıkıyor' açıklamalarında bulundu.Yunan gazetesi Ta Nea söz konusu açıklamaları 'Çavuşoğlu Ege'de mülkiyeti belirsiz adalarda ısrar ediyor' başlığı ile yayımladı.Çavuşoğlu'nun 'ısrarcı' olduğunu ifade eden In.gr ise aynı zamanda Bakan Çavuşoğlu'nun sorunları çözmek gerektiğini yoksa Yunanistan ile Türkiye'nin sürekli kendini tekrar edeceğini vurguladı.Proto Thema ise Çavuşoğlu'nun açıklamalarını 'Görünüşe göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın 'statüsü tartışmalı adalar' tartışmasını devam ettirerek, son aylardaki dostluk uslubunun tersine döndü' dedi.Ancak hiçbir Yunan gazetesi Çavuşoğlu'nun sözlerini çürütecek herhangi bir argümanda bulunamadı. Çünkü Bakan Çavuşoğlu'nun da belirttiği gibi bahsedilen adalar gerçekten söz konusu anlaşmalarla netliği belli olmamış adalar.Güçlü diyaloğa vurgu yapan Çavuşoğlu konuşmasının devamında 'Geçen yıl bildiğiniz gibi 14 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da (Yunanistan Başbakanı) Miçotakis ile yemek yemişti. O yemeğin ardından da 'aramızdaki diyaloğu güçlendirelim, başka ülkeleri de aramıza sokmayalım' demişti. Yani sorunları ikili çözmeye çalıştı. Ancak Miçotakis ABD'ye gidip F-16'lara karşı bir lobi oluşturduğunda Erdoğan kaçınılmaz olarak sinirlendi' dedi.Depremle birlikte normalleşmeye girildiğinden bahseden Çavuşoğlu, 'Depremin ardından diyalog çağrısında bulunduki görüştük ve karşılıklı olarak sorunları dürüst bir ortamda çözmek istedik. Ancak sonrasında hep başka bir şey çıkıyor ve bir gerilim meydana geliyor' ifadelerinde bulundu.En sonunda ise 1915 Olayları ile ilgili Yunanistan'ın skandal açıklamalarına yer veren Çavuşoğlu, 'Bugün yine Katerina Sakelaropulu (Yunanistan Cumhurbaşkanı) ile Nikos Panagiotopoulos (Savunma Bakanı) kendi işleriymiş gibi Ermeni meselesi hakkında skandal açıklamalarda bulundular. Bu durum gerginliği arttırıyor' dedi.