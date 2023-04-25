Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘FETÖ’nün PKK’nın kucağına oturmuş’

15 Temmuz darbe girişiminde canını ortaya koyarak vatanı savunan ve girdiği çatışmada şehit düşenlerden biri de polis memuru Fırat Bulut'tu.Genelkurmay Başkanlığı'na önünde darbeci hainlerle 2,5 saat boyunca çatışan ve 281 mermi atan Bulut, arkadaşların 'geri çekil, siper al' sözlerine 'Ben bu vatan hainlerinin önünden çekilmem.Fırat'sız vatan olur ama vatansız Fırat olmaz' diyerek cevap verdi. Orada hainler tarafından şehit edilen Fırat Bulut'un annesi Rahime ve babası Şinasi Bulut'un acısı ise ilk gün ki gibi halen tazeliğini kuruyor.Baba Şinasi Bulut 14 Mayıs seçimleri öncesi HDP ile görüşmeler yapıp, destek isteyen CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.Baba Bulut, 'Bunlar 6'lı değil 7'li masa. Masanın altındaki PKK'da artık masanın üzerine çıktı. Öcalan bebek katili bunun kimse inkar edemez. Selahattin Demirtaş'ın kobani olaylarında ölenlerin kanı var, onları katilidir.Kılıçdaroğlu CHP'yi PKK'ya teslim etti. Hep birlikte Türkiye Cumhuriyetini yıkmaya çalışıyorlar. Amerika'sı ile İngiltere'si ile İsrail'i ile ülkeyi bölmeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu Türkiye'ye temiz para getireceğim diyor.Bu parayı ne karşılığında getireceğini neden açıklamıyor? PKK'ya eyalet kurma sözü verdi. Cumhuriyetin partisi cumhuriyeti yıkmak isteyenlere bir oluyor. Kılıçdaroğlu FETÖ'nün PKK'nın kucağına oturmuş.Biz 15 Temmuz'da bayrakları alıp çıktık sokağa. Şimdi bu hainler ülkeyi bölmeye çalışırsa bu sefer silahlarımızı alıp çıkarız. Biz bunu kaldıramayız. Bizler ayakta durdukça bu vatan ayakta duracak' dedi.KHK'lılara hakların verileceği ve FETÖ'cülerin serbest bırakılması düşüncelerine de tepki gösteren Şinasi Bulut, 'Öcalan'ı FETÖ'cüleri serbest bırakacaklarmış.Öyle bir şeyi yapamazlar. Zaten kendi listelerinde de bir çok FETÖ'cü var. Biri bebek katili diğerleri de vatan haini. Onlar 1 dolara kendilerini satanlar.Bunlarda bayrak, vatan onuru da yok. Vatan onuru olsaydı Amerika'da hamburger yemezdi. Talimatları Kandil'den PKK'dan alıyorlar. Benim vatanım bayrağım yoksa bende yokum.Biz ne FETÖ'ye nede PKK'ya müsaade ederiz. Bunu herkes iyi bilsin. Türkiye'de binlerce şehit var. Bizler meydanı bunlara bırakmaz. Bunların ömrü bitecek.Bunlar AK Parti MHP davası değil, vatan millet davasıdır. Hep birlikte ülkemize sahip çıkacağız' diye konuştu.