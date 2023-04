TBMM Başkanı Şentop, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı ve 1 yılı aşkın süredir devam eden savaşın, hem Avrupa'nın hem de iki ülke arasındaki gündemin en üst sırasında yer almaya devam ettiğini söyledi. Şentop, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş ile ilgili olarak Türkiye'nin tutumunu şöyle aktardı:“Biz Türkiye olarak Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü şekilde destekliyoruz. Bu haklı mücadelesinde Ukrayna'ya verdiğimiz destek önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Türkiye'nin bu politikası, Kırım'ın ilhakından bu yana izlediği ilkesel bir politikadır.”Şentop, Türkiye'nin devam eden savaşa dair halihazırdaki yaklaşımının bir takım Batı ülkelerinden bazı farklılıklar gösterdiğini söyledi. Meclis Başkanı Şentop Türkiye'nin, savaşın başından bu yana, uluslararası hukuka dayalı adil bir diplomatik çözüm için gayret sarf ettiğini vurgulayarak, “Her ne kadar çözüme dönük müzakereler şimdilik uzak görünse de diplomatik çabaların sonuç doğuracağına delalet eden önemli kazanımlar sağlayabildik” dedi.Süreçte Karadeniz Tahıl Girişimi'nin önemine işaret eden Şentop, “Halihazırda önceliğimiz, bu girişiminin uygulanmasının kesintisiz biçimde sürdürülmesidir” dedi. Diğer taraftan, Türkiye'nin, bazı Batı ülkelerinin aksine bu savaşın devamını arzu etmediğinin altını çizen Şentop, “Bu savaştan hiç kimsenin kazancının olacağını düşünmüyoruz; aksine bu savaşın kaybedeni halklar olacaktır. Bu nedenle, Türkiye'nin savaşın başından bu yana önceliklerinden biri de bu savaşın müzakere ve diplomasiyle bir an önce sona erdirilmesi olmuştur” diye konuştu.Türkiye'nin barış yönündeki çabalarının sürdürmeye gayret edeceğini belirten Şentop, “Temennimiz, savaşın daha fazla can kaybına, yıkıma ve zarara yol açmadan bir an önce bölgemiz için kalıcı, Ukrayna için adil bir barışla sona ermesidir. Bu çerçevede, barışın tesisine yönelik dengeli ve aktif bir tutum izlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.Savaşın, Ukrayna'nın ötesinde, bölgesel ve uluslararası planda da hissedildiğini kaydeden Meclis Başkanı, karşılaşılan tüm bu sınamaların, uluslararası ve bölgesel çok-taraflı yapılarda da acil değişim ve dönüşüm ihtiyacını beraber getirdiğini belirtti. Meclis Başkanı Şentop, Avrupa Birliği içerisinde de bu yöndeki tartışmaların başladığını ifade ederek, bölge genelinde Avrupa entegrasyon sürecinin genişletilmesi iradesinin öne çıktığına dikkat çekti. Şentop Türkiye'nin, Ukrayna ile aynı şekilde Makedonya ve Bosna Hersek başta olmak üzere Balkan ülkelerinin ve Moldova'nın da AB ile entegrasyon süreçlerini desteklediğini bildirdi.Şentop, savaşın başından bu yana Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri hep gündemde en üst sıralarda tuttuklarını ve bütün temaslarında ve katıldığı toplantılarda tezleri muhataplarına açık ve net bir şekilde anlattıklarını söyledi. Şentop, Stefançuk'u, 4-5 Mayıs tarihlerinde Ankara'da yapılacak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu ve 30. Yıl Parlamento Başkanları Zirvesine davet etti.Ukrayna Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk da Türkiye'nin, Karadeniz girişimiyle ilgili desteğinden ve Zelensky'nin barış formülüne desteğinden dolayı teşekkür etti. Stefançuk, “Ülkemizi savunurken Türkiye'nin sağladığı yüksek destekten dolayı da teşekkür ediyoruz” dedi.Görüşmede ayrıca Ukrayna Meclis Başkanı Stefançuk, 6 Şubat depreminden dolayı üzüntülerini paylaşırken, Meclis Başkanı Şentop da Ukrayna'ya, deprem sonrası yardım ve desteğinden dolayı teşekkürlerini sundu. Şentop, “İçinde bulunduğunuz zor şartlara rağmen gönderdiğiniz yardımlar bizim için çok kıymetli. Bu dayanışma ve yardımlar, halkımız tarafından unutulmayacak” dedi.