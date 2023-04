Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı Belpınar ve Mesthüyük Köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:İnsanımızı güvenli binalara kavuşturmak için depremin 15. gününden itibaren inşaatlara başladık. Bölgede 650 bin yeni yuva konutu yapıyoruz. 319 bin konutu bir yılda yapacağız.Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Bunların yarıya yakınının temelini attık. Küçük sanayi siteleri kurarak, konutla birlikte istihdamı da gözetiyoruz.(Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası) Bir kısmı yerinde bir kısmı rezerv alanlardaki çalışmayla 5 yılda İstanbul'da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz.Bunlar kentsel dönüşümde de projelere takoz olmanın peşinde, milletimiz her iki zihniyeti de görüyor.Afet alanlarındaki köy evlerimizde hayatını sürdürecek çiftçilerimize sıfır faizli kredi vereceğiz.Bunlar da her konuda yaptıkları gibi projelerimize takoz olma peşinde. Bay bay Kemal ve avanesinden bu ülkeye fayda gelmez. Ne İstanbul'un başındaki, ne Ankara'nın başındaki, ne İzmir'in başındaki belediye başkanlarından hiçbir şey olmaz. Biz iş yapmanın peşindeyiz, bunlar da her konuda yaptıkları gibi projelerimize takoz olma peşinde. Ben İstanbul'a belediye başkanı olduğumda susuzluk vardı, çöp vardı meşhur Ümraniye çöplüğünün patlaması neticesinde 39 vatandaşımızın ölümü vardı. Kimdi CHP, büyükşehirde de ilçede de o vardı. Bunlara 5 koyun teslim edemezsiniz. Teslim ederseniz kaybeder gelirler.11 vilayeti Cumhur İttifakı olarak dolaştık. İlk temelleri atışımızın 60. Gününde inşasını tamamladığımız 10 köy evinin anahtarlarını teslim ediyoruz. Bu evlerimizin hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.Amanos Tünellerinin inşasına başlıyoruz. Tüneller, Gaziantep'in sanayideki üretim gücünü İskenderun Limanı ile katlayarak artıracaktırMuhalefet inansa da inanmasa da biz Karadeniz doğalgazını karayla buluşturduk. Gaz ve petrol gelirlerinin bir kısmıyla Aile ve Gençlik Bankası'nı kuruyoruz.