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Beyaz Gazete
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Halk TV'de skandal! Mehmet Tezkan Başkan Erdoğan'ı dinleyenlere 'cahil' dedi

CHP Genel Başkanı ve 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'seccadeye basma' skandalını örtmek isteyen Halk TV'de bir skandala daha imza atıldı. CHP yandaşı gazeteci Mehmet Tezkan, Bağcılar'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemeye gelen vatandaşlara hakaret etti ve 'cahil' ifadelerini kullandı.

Halk TV'de skandal! Mehmet Tezkan Başkan Erdoğan'ı dinleyenlere 'cahil' dedi
Ekleme: 2.04.2023 - 22:29 Güncelleme: 2.04.2023 - 22:49 / Editör: Ozge Selin
Halk TV'de skandal! Mehmet Tezkan Başkan Erdoğan'ı dinleyenlere 'cahil' dedi
Türkiye 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'ne yaklaşırken ardı ardına skandal görüntüler geliyor. 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda yerdeki seccadeye bastı. Bu görüntüler Türk halkının büyük tepkisini çekti.

Halk TV'de skandal! Mehmet Tezkan Başkan Erdoğan'ı dinleyenlere 'cahil' dedi



BAŞKAN ERDOĞAN: TALİMATI PENSİLVANYA'DAN ALIYORLAR

Söz konusu görüntülerle ilgili bugün Bağcılar'da toplu açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da değerlendirmelerde bulundu. Yüz binlerce vatandaşa seslenen Başkan Erdoğan, 'Birileri seccadenin üzerine ayakkabılarıyla basabilir. Talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar. Onlara göre meşrudur, yapabilirler.' dedi.

'15 MAYIS'TA İNŞALLAH SECCADEDE ŞÜKÜR NAMAZI KILABİLİRİZ'

Başkan Erdoğan'a Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir tarafından bir de seccade hediye edildi. Hediyeyi kabul eden Başkan Erdoğan 'Bu seccade ayaklarla basılmak için değil. 15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz.' ifadelerini kullandı.

Halk TV'de skandal! Mehmet Tezkan Başkan Erdoğan'ı dinleyenlere 'cahil' dedi

HALK TV'DE SKANDALI ÖRTME ÇABASI!

İşte Bağcılar'da vatandaşın Başkan Erdoğan'a büyük ilgisinden rahatsız olan ve Kılıçdaroğlu'nun hatasını örtme gayretine düşen Halk TV yorumcusu Mehmet Tezkan, bir skandala daha imza attı.

MEHMET TEZKAN VATANDAŞLARA 'CAHİL' DEDİ

Mehmet Tezkan canlı yayında Başkan Erdoğan'ın hitap etttiği vatandaşlara 'cahil' diyerek hakaret etti.
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