Halk TV'de skandal! Mehmet Tezkan Başkan Erdoğan'ı dinleyenlere 'cahil' dedi

Türkiye 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'ne yaklaşırken ardı ardına skandal görüntüler geliyor. 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda yerdeki seccadeye bastı. Bu görüntüler Türk halkının büyük tepkisini çekti.BAŞKAN ERDOĞAN: TALİMATI PENSİLVANYA'DAN ALIYORLARSöz konusu görüntülerle ilgili bugün Bağcılar'da toplu açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da değerlendirmelerde bulundu. Yüz binlerce vatandaşa seslenen Başkan Erdoğan, 'Birileri seccadenin üzerine ayakkabılarıyla basabilir. Talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar. Onlara göre meşrudur, yapabilirler.' dedi.'15 MAYIS'TA İNŞALLAH SECCADEDE ŞÜKÜR NAMAZI KILABİLİRİZ'Başkan Erdoğan'a Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir tarafından bir de seccade hediye edildi. Hediyeyi kabul eden Başkan Erdoğan 'Bu seccade ayaklarla basılmak için değil. 15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz.' ifadelerini kullandı.HALK TV'DE SKANDALI ÖRTME ÇABASI!İşte Bağcılar'da vatandaşın Başkan Erdoğan'a büyük ilgisinden rahatsız olan ve Kılıçdaroğlu'nun hatasını örtme gayretine düşen Halk TV yorumcusu Mehmet Tezkan, bir skandala daha imza attı.MEHMET TEZKAN VATANDAŞLARA 'CAHİL' DEDİMehmet Tezkan canlı yayında Başkan Erdoğan'ın hitap etttiği vatandaşlara 'cahil' diyerek hakaret etti.