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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun seccade saygısızlığına tepki: Talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da yapımı tamamlanan 97 tesisin açılış töreninde konuştu. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Birileri seccadenin üzerine ayakkabılarıyla basabilir. Talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar. Onlara göre meşrudur, yapabilirler." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Başkan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu şimdiye kadar açıklayabildi mi? Hadi açıkla... Demirtaş'ı serbest bırakacakmış, teröristbaşını serbest bırakacakmış." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun seccade saygısızlığına tepki: Talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar
Ekleme: 2.04.2023 - 14:45 Güncelleme: 2.04.2023 - 17:45 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun seccade saygısızlığına tepki: Talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

'Bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı'
Bugün Cumhur İttifakı ile birlikte yola çıktık. Bu yolculuğumuzu inanıyorum ki 14 Mayıs'ta sizler çok farklı bir şekilde şahlanışa döndüreceksiniz. Bu 40 gün içerisinde birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarıyla basabilir çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı. Bunlara en güzel cevabı benim aziz milletim 14 Mayıs'ta verecektir.

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yanındaki ekibin, yaptığı bir ziyaret esnasında seccadenin üzerine ayakkabı ile basarak poz verdiği görüntüler tepki çekti.

Depremde yitirdiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızın acısı içimizi yakıyor. Aralarında Bağcılar'ın da olduğu 250'den belediyemiz deprem bölgesinde.

Depremin yıktığı şehirleri kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız. Enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tahrip olan alt ve üst yapıyı tekrar elden geçiriyor onarıyoruz.

Dün itibarıyla 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Milletimizden depremzedelerden bir yıl müsade istedik. Toplamda inşa edeceğimiz konut sayısı 650 bini bulacaktır. Bir yıl içinde 319 konutu depremzedelere teslim edeceğiz.

Kentsel dönüşüm projelerine bundan sonra daha fazla ağırlık vereceğiz. Konut stokunu hızla yenilememiz gerekiyor.

Belediye hizmet binamızdan hükümet konağından, kentsel dönüşüm projelerinden, ibadethanelere, park, bahçelerden tam 97 kalem eseri bugün hizmete açıyoruz.

Biri yapım biri proje aşamasında olan iki büyük millet bahçemizi de tamamlayarak ilçemizin yeşil alan kapasitesini artıracağız.

Meral Akşener'e tepki
Hanımefendi, önce gel Çam Sakura'yı gör, Ankara'daki iki şehir hastanemizi gör. Allah düşürmesin ama eksikliğini de vermesin. Şehir hastanelerimiz olmasa Kovid'de biz ne yapardık. Bunları biz üç ayda bitirdik hanfendi, 3 ayda. Beni çok asabi görmüş, bana papatya çayı tavsiye ediyor. Biz de kendisine rezene çayı tavsiye ettik.

(İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşun isabet etmesi) Utanmadan, sıkılmadın İstanbul il teşkilatının maalesef bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade etti. Utan utan utan. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. Senin geçmişinde varsa bilemem. Failler ortaya çıktı şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez, bu bir cibilliyet meselesidir. Özellikle hanım kardeşlerimden bu hanfendiye bir ders vermenizi istiyorum. Çok çalışacağız ve sandıkları da inşallah patlatacağız.

'Kılıçdaroğlu HDP'ye neler vaad etti, neyin sözünü verdi?'
Bir tarafta terör örgütlerine nefes aldırmayan bir ittifak var, diğer tarafta Kandil'den Pensilvanya'ya şer odaklarının desteklerini açıkladığı bir yapı var.

HDP'yi parlamentoda gidip ziyaret etti mi bay bay Kemal? Onlara acaba kapılar arkasında neleri vaad etti, neyin sözünü verdi? Hadi açıkla. Açıklayamaz.'

ŞÜKÜR NAMAZINI BU SECCADEDE KILACAĞIZ
Kendisine hediye edilen seccadeyi kabul eden Erdoğan, vatandaşlara "Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil. 15 Mayıs'ta şükür namazını bu seccadede kılabiliriz." diyerek seslendi.

Bakanlıklar ile Bağcılar Belediyesi'nin yaptığı ve aralarında Bağcılar Belediyesi Hizmet Binası, Bağcılar Hükümet Konağı, okullar, spor kompleksleri, yaşam merkezleri, park ile camilerin de bulunduğu 97 tesisin toplu açılışı öncesi konuşan Özdemir, tarihi bir gün yaşandığını söyleyerek katkılarından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

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